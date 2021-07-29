榜鹅小学低年级学生今回校 按班级间隔30分钟接受检测

（早报讯）榜鹅小学低年级学生今天起陆续回校接受冠病检测，按班级间隔30分钟展开，过程十分顺畅。

榜鹅小学清洁工感染群目前累计七起病例，为了遏制病毒传播，卫生部于今明两天为所有师生进行强制检测。据悉，今天（7月29日）主要是为低年级学生进行检测，高年级学生的检测则于明日进行。

记者今早10时走访榜鹅小学，发现不少家长陆续陪同学生进入学校进行检测。检测时间按照班级分配，隔开30分钟。受访的家长均表示，他们于昨晚约9时起通过教育部的“家长联通”（Parents Gateway）应用收到孩子须从今日起居家学习与返校进行检测的通知。

不少受访的家长透露，检测过程十分快速，从登记到检测结束约10分钟。大多家长也表示，让孩子返校进行检测比较有效率，如果在家通过自助抗原快速检测仪（ART）会担心检测结果不准确。

被问及是否会因居家学习结束后，孩子须回到学校上学而感到担心，大部分家长都说对卫生部与校方的处理方式有信心。

一名家长杨女士（33岁）受访时说，相信卫生部和学校会进行彻底的消毒工作，同时若有受感染的同学或职员，到时应该也会被发现并进行隔离。

也有部分家长希望校方能加强防疫措施。一名家长饶女士（38岁）说：“如果可以，希望学校可以进一步抑制病毒传播，像是安排各个班级的学生在自己的课室内用餐，减少到公用场所的几率。”

根据榜鹅小学昨日发给家长的通知信，学校再出现两名三年级学生和一名教师确诊的病例。目前，榜鹅小学的确诊病例中包括两名约聘清洁工人、一名非教职员、一名教师和两名学生。

教育部答复记者询问时表示，在昨日新增的三起病例中，确诊教师与两名学生并无密切接触，此外这三人也与早前确诊的两名清洁工和一名非教职员并无密切接触。当局还在调查病例之间的关联。

目前，所有密切接触者已被安排放缺席假。全校也从即日起改为居家学习，直到下星期五（6日）为止。