行动党妇女团和青年团向政府提12项建议 推动女性发展

（早报讯）协助女性在增长领域中寻求就业机会与发展、取消父母共用陪产假限制、允许健康女性冻卵等，这些都是人民行动党妇女团和青年团联合向政府提呈的报告书中的建议。

在过去一年，人民行动党妇女团和青年团举办四次对话会并通过问卷调查，向超过1500人了解女性在学校、职场和家中所面临的挑战。今天（7月29日）他们在报告书中共列出12项建议，以进一步推动女性在本地社会中的发展。

裕廊集选区议员拉哈尤·玛赞、义顺集选区议员陈浍敏、淡滨尼集选区议员锺丽慧、麦波申区议员陈佩玲和蔡厝港集选区议员周凯年，今天在线上记者会上作为代表分享了报告书中的建议。

这些建议主要围绕着三个主题；如何在家里、工作上和社会中赋予妇女更多选择，如何推进两性更平等分担照料孩子和看护年长者的责任，以及如何改变社会的思维，动员整个社会推动妇女发展。

为缩小男性和女性之间的收入差距，其中一项建议是扩大现有的全国运动，协助更多女性进入科学、技术、工程与数学（STEM）领域，并提高她们对这些行业的认识。为确保女性能拥有公平的就业机会和职业发展，妇女团和青年团也建议通过立法规定雇主实行公平雇佣行为，同时也为职场歧视行为的举报者提供保护。

在推进两性更平等分担照料孩子和看护年长者的责任方面，妇女团和青年团在报告书中建议取消父母共用陪产假的限制，让在职夫妻能更灵活做出育儿安排。目前的父母共用陪产假为四周。

为减轻看护者的经济负担，报告书的其中一项建议是为乐龄人士的看护者提供更多援助，如重新检讨并放款居家护理津贴（Home Caregiving Grant）的符合条件让更多人受益。妇女团和青年团也鼓励当局设立义工看护者计划，为年长者提供短期的看护服务，让看护者能获得休息的时间。

最后，在改变社会思维方面，随着网上的信息和趋势迅速变化，妇女团和青年团建议定期更新我国现有的性教育课程内容，并着重关注迈入青春期的中学生。

目前，我国只允许罹患特定疾病的妇女冷冻卵子。但随着本地女性在近年来专注事业，延后结婚和生育，报告书也建议政府允许健康女性进行冷冻卵子的程序。当局也可通过制定政策框架，来确保这不会遭到滥用。

妇女团和青年团今天将报告书提呈给政府，之后将由政府整理成白皮书，提呈给国会。