实里基路工地出现太空梭？趣味视频逼真引热议

疫情笼罩下想为生活增添色彩，32岁图像设计师利用技术高超，设计了实里基路出新加坡号太空穿梭机的动画特效。

这则有趣的视频星期六（7月24日）在网络上传开，引起网民讨论。

视频一开始，一名男子正在滑手机，掌镜的朋友突然说：“喂，你看那边！”镜头慢慢移向两人对面的工地，令人吃惊的一幕出现了。

画面显示，实里基路的工地里，还未完工的高楼旁，居然出现一台太空梭，上面还印有新加坡国旗，是一架“新加坡号。”

记者星期天走访该工地，视频画面里的高楼还在，却不见“太空梭”踪影。

记者联系上视频里面滑手机的男子萧龙辉（32岁），他受访时有些不好意思地说，其实视频是他上传的，“太空梭”也是他利用电脑软件加上去的特效。

萧龙辉求学时在工艺教育学院和理工学院都修读动画相关科系，目前是一名图像设计师，主要为客户拍摄的视频加入特效。

几次路过实里基路的工地时，萧龙辉都会觉得工地“少了点什么”。“我想用特效加点东西，给工地注入一点生命力。”

想了一想，萧龙辉玩心大起，最后决定给工地加上一台太空梭，然后将视频放上社交媒体。由于效果颇逼真，一些公众将信将疑，询问工地具体地点。

萧龙辉笑说：“但更多人识破啦，大概他们一下下就想通，我们这里真的要搞个火箭，也不会放在市区里。”