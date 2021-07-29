把16岁老犬当垃圾丢 女狗主罚5000元

将16岁的宠物狗抛弃在组屋底层垃圾桶旁，让它无水无粮，女狗主昨日被罚款5000元，一年内禁止养宠物。她在庭上求情称平日疼爱狗儿，但因丈夫去世而无心照顾。

这名女狗主是69岁的陈秀云（译音），她昨日（7月28日）承认在去年10月15日遗弃一只叫Miko的黑色贵宾犬，并且无照饲养这只狗。

庭上揭露，国家公园局动物与兽医事务组收到关于宠物狗被遗弃的通报，指这只狗被装在一个粉红色的手提袋里，扔在后港2道第709座组屋底层的垃圾桶旁。

这只狗过后被防止虐待动物协会（SPCA）救出，并确认了狗主人就是被告。被告承认将狗丢在电梯附近，打算抛弃它。

SPCA对这只狗进行了检查后，发现它出现各种健康情况，包括皮毛脱落、全身毛发打结。它的眼睛也被乱糟糟的毛发遮住，无法睁开，眼睛浑浊萎缩，四条腿上的指甲都很长，步态僵硬，皮肤结痂。

国家公园局的主控官表示，目前这只狗正在接受寄养。

被告求情时表示，女儿把这只狗带回家后，她已养了16年。她说：“我们都爱它，我总是在它身上花很多精力。”

被告还称，每周花两天的时间给这只狗洗澡，但法官指出，这只狗被发现时指甲非常长，还有其他症状。

被告则解释，她的丈夫早前不慎在厕所跌倒后死亡，她忙于处理丈夫的后事，没有心情，才疏忽了对这只狗的照料，不过她坚称每天上下班时都会喂它。

法官最终判被告罚款5000元，一年内禁止养宠物。