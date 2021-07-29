吉宝企业上半年转亏为盈 净利达3亿元

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）集团上半年转亏为盈取得3亿元净利，所有主要业务都取得盈利。集团去年上半年净亏5亿3700万元，因为受到岸外与海事业务的9亿3000万元价值减损的影响。

集团将为上半年业绩派发每股12.0分的中期股息。

根据吉宝企业文告，若不包括价值重估、减损以及脱售和冠病疫情相关的政府资助，集团今年上半年的净利为2亿8000万元，相对于去年上半年的净亏7200万元。按同样标准比较，集团今年上半年的营业表现，也比前年上半年（冠病疫情暴发前）的1亿4900万元净利高出约88％。

集团上半年营收同比增加16％至36亿7700万元，主要因为城市发展、资产管理和能源与环境业务的较高贡献。

集团在去年10月至今年7月，共宣布变现23亿元资产，其中一半的脱售交易已经完成。今年上半年，它从这些资产变现释放了8亿5400万元现金。

集团在今年6月底时的净负债率已降至0.85倍，相对于去年底时的0.91倍。

另一方面，吉宝企业宣布以15亿6100万人民币（3亿2400万新元），把成都盛世经纬房地产有限公司100％股权卖给中国万科集团。成都盛世拥有成都市牧马山一座别墅——沁风御庭。这项交易预期在下半年完成，吉宝预期从中取得6亿6800万人民币（1亿3900万新元）的脱售收益。

吉宝企业今天股价劲涨2.08％，闭市报5.39元。