新航第一季净亏同比减少63.6 %

（早报讯）尽管冠病疫情仍冲击全球航空业，新加坡航空公司（Singapore Airlines）整体乘客运载量上扬，使到集团截至6月底的第一季营收同比增加52.2%至12亿9500万元。集团第一季净亏也因而缩小至4亿零900万元，较去年同期的11亿2300万元净亏，改善了63.6 %。

集团今天闭市后发布的第一季业绩，指出集团净亏减少，主要是运营业绩改善，以及减少去年同期为泰国合资公司酷鸟航空（NokScoot Airlines）清盘而一笔减损额及准备金。

新航表示，它在第一季运载36万2000名乘客，整体乘客运载量（乘客收入乘以飞行的公里数）为18亿5660万元，较去年同期的1亿8350万元有明显增加。截至6月底，集团运能（座位数乘以飞行的距离）也回到疫情前水平的28%。

此外，集团的货运收入增加32.4％至2亿1400万元，这主要是客运航班的精准恢复，带动货运能和载货量分别增加46.9%和68.2%。

集团说："整体而言，第一季货运收入表现反映了稳健需求的基本面以及这领域持续面对运能紧缩问题。“

展望集团未来前景，新航说：”我们强劲资产负债表和流动性，为我们提供资源来应对眼前危机，并让我们为疫情冲击后复苏的增长做好准备。“

在全球逐步从疫情复苏之际，新航表示，它将维持敏捷和灵活性，并时时关注任何可能带来收入和增长的基于。集团也也继续实施控制开销成本的措施。