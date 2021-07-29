辉盛国际信托的新加坡酒店住客率上个月飙至92％

（早报讯）辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）新加坡酒店的住客率在6月大增至92％，同时它在海外的酒店住客率仅54％（澳大利亚），其马来西亚酒店的住客率更是只有5％。

该信托在期第三季业务报告中透露了有关数据。它在新加坡的酒店是位于武吉士商业区的新加坡洲际酒店（InterContinental Singapore）以及在里峇峇利路的Fraser Suites Singapore。

在5月，该信托的新加坡酒店住客率仅是53％，在现财年首九个月，住客率是在47％至64％波动，而首九个月客房平均收入（RevPAR）与未有冠病大流行的上财年首九个月相比，是下跌31.4％至120新元。

信托指出，上财年首九个月新加坡酒店客房平均收入是受益于新加坡洲际酒店在2020年3月至9月作为居家隔离设施（Stay-Home facility）。新加坡洲际酒店从2021年6月开始再度取得居家隔离设施的短期生意，这使6月份的客房平均收入获得提振。

该信托各地酒店的住客率在现财年首九个月基本上并没回升，期间客房平均收入同比都大跌，澳洲酒店（4间）跌52.3％至68澳元（68.07新元），英国酒店（6间）跌68.9％至19英镑（35.90新元），日本酒店（1间）跌40.8％至3798日元（46.80新元），马来西亚酒店（1间）跌88％至25令吉（8新元）。

信托管理公司表示，近期展望“充满挑战而且易变”，这是鉴于德尔塔（Delta）变种病毒几个月来在各地扩散的情况。

辉盛国际信托今天股价上涨0.97％，闭市报0.52元。