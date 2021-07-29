小一报名2B阶段 28所小学申请超额

（早报讯）小一报名2B阶段结束后，共有28所小学申请超额，有26所须以抽签方式分配学额。

今年的2B阶段中，学额竞争最激烈的是福建会馆属下的道南学校，共有57人争取20个学额，申请人数是学额的超过2.8倍。

圣希尔达小学有51人争夺21个学额，超额申请约2.4倍；圣婴小学此阶段有21个学额，共47人申请，超额申请约2.2倍.

2B阶段让家长义工、会馆与教会成员、社区领袖为孩子报名。报名已在本月27日结束。去年同阶段，有24所小学的学额供不应求，前年则有22所学校。

今年其他报名超额，同时必须抽签以分配学额的学校包括美雅小学（Admiralty Pri）、爱同学校、英华学校（附小）、英华学校（小学）、公教中学（附小）、圣婴小学（大巴窑）、圣尼各拉女校、崇福学校、光华学校、菩提学校、海星中学（附小）、美以美女子小学、南侨小学、南华小学、南洋小学、新华小学（Northland Pri）、公立培群学校、培华长老会小学、乐赛学校、孺廊小学、新加坡女子小学、南山小学（South View Pri）、圣若瑟书院附小。

恒力小学和花菲卫理小学申请虽也超额，但由于公民孩童刚好都分配到学额，因此无须抽签。

下一个2C报名阶段，从下个月3日进行至5日。此阶段是开放给在前几个阶段尚未获得学校录取的孩童报名。

今年有181所小学开放报名。所有小学预留共40个学额给2B和2C阶段，让与学校没有直接关系的家长有机会给孩子报读。