新加坡回教理事会主席阿拉米慕沙8月6日卸任

（早报讯）过去18年致力为本地回教社群服务的新加坡回教理事会主席阿拉米慕沙将在8月6日卸任，由新加坡报业控股《每日新闻》总编辑萨阿特·阿都拉曼接替他的职位。

阿拉米慕沙（Alami Musa）是在2003年9月受委为回理会主席。在他的带领下，回理会分别在2005年与2008年获颁新加坡素质奖和卓越组织管理公共服务奖。

他所负责的新加坡回教综合大厦发展计划，将新加坡回教中心、穆哈芝林回教堂以及伊尔萨回教学校集中在同一个场地。

阿拉米慕沙也努力推进新加坡回教徒身份认定计划，加强本地回教徒的身份认同感。

文化、社区及青年部在今天（7月30日）发的文告中也肯定他为宗教教育做出的一系列改革。

除了将回教堂课程整合成aLIVE计划引导青少年学习宗教教义，他也带头制定联合回教学校制度，提升回教学校的水平。另也成立学生求职和福利办公室，为出国念宗教课程的回教学生提供资源与指导。

阿拉米慕沙也多次参加海内外跨信仰活动，并带头设立和谐中心，加强公众对回教的了解，促进宗教种族和谐与社会凝聚力。

哈莉玛总统已委任萨阿特在8月7日担任新的回理会主席。萨阿特自2012年起担任《每日新闻》总编辑，与回理会和其他马来及回教机构密切合作过。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高答谢阿拉米慕沙过去18年的努力。“回理会与宗教领域之所以能够改革并满足社群需求，阿拉米慕沙功不可没，他也带领回理会与其他宗教和社会机构合作，加强宗教之间的和谐。”

马善高也对于与萨阿特合作表示期待。他指出，萨阿特具备丰富的媒体和社会经验，可提升回理会在交流与沟通等方面的能力，确保回理会能在日益复杂的环境下满足回教社群的的需求。