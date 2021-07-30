（早报讯）最新数据显示美国经济在第二季回到冠病前水平，企业财报强劲，推动华尔街三大股指周四（29日）隔夜全线上扬。

道琼斯工商指数闭市报35,084.53点，起0.44％；标普500指数报4,419.15点，起0.42％；反映科技股走势的纳斯达克指数报14,778.26点，起0.11％。

亚太股市今早，率先开市的悉尼和首尔股市开高，东京则开跌。

本地方面，派息限制解除的消息带动本地银行股周四一路走高，推动新加坡海峡时报指数上扬38.86点或1.24％，闭市报3180.61点，也是全日最高点。

今日（7月30日）可关注股票：

1.城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）今早发布上半年业绩，每合订单位派息1.22分，同比减少19.2％，将在8月27日派发。

信托净房地产收入报3697万元，起24.4％，保留部分收入后的总派发收入1496万元，下滑18.5％。

信托本周一（26日）宣布调整投资策略，由于冠病疫情对酒店业的严重打击，今后也考虑投资住宿资产，包括出租房、服务公寓、学生宿舍和养老院等资产。

2.远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）今早发布上半年业绩，每合订单位派发1.10分，同比增加6.8％，将在9月7日派发。

信托净房地产收入3619万元，下降6.2％，可派发收入2531万元，保留部分后将派发2169万元。

3.吉宝企业（Keppel Corp）周四闭市后宣布，今年上半年转亏为盈取得3亿元净利，将在8月19日派发每股12分的中期股息。

若不包括价值重估、减损以及脱售和冠病疫情相关的政府资助，集团今年上半年的净利为2亿8000万元，相对于去年上半年的7200万元净亏。上半年营收同比增加16％至36亿7700万元，主要因为城市发展、资产管理和能源与环境业务的较高贡献。

4.新加坡航空公司（Singapore Airlines）周四闭市后发布截至6月底的第一季业务报告显示，净亏缩小至4亿零900万元，较去年同期的11亿2300万元净亏，改善63.6％。

新航第一季营收同比增加52.2％至12亿9500万元，开支则减少了16.9％，至15亿6900万元。第一季乘客人次为36万2000人，整体乘客运载量（乘客收入乘以飞行的公里数）为18亿5660万元，较去年同期的1亿8350万元有明显增加。截至6月底，集团运能（座位数乘以飞行距离）也回到疫情前的28％水平。

5.胜科海事（Sembcorp Marine）周四闭市后发布上半年业绩，蒙受6亿4700万元的亏损，这包括为预估成本增加所拨出的4亿7200万元准备金。

集团的上半年营收同比下滑7％至8亿4400万元，主要是因为冠病造成项目的交付须更改时间表。

6.昇菘集团（Sheng Siong Group）周四闭市后发布上半年业绩，净利下跌12.1％，报6610万元。集团将派发每股3.1分的中期股息，比去年同期的3.5分下跌11％。股息预计在8月30日派发。集团上半年营收减少8.8％，报6亿8170万元。

7.“怡和家族”四家本地挂牌公司怡和控股、怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）、香港置地（Hongkong Land）和牛奶国际控股（Dairy Farm International）周四闭市后公布上半年业绩，四家公司都将派发中期股息。

怡和控股上半年亏损从7亿7500万美元收窄至1亿1700万美元，每股派息44美分，与去年同期持平。

怡和合发上半年净利报2亿2600万美元，同比下挫25％，每股派息18美分，高于去年的9美分。

香港置地上半年亏损从18亿2800万美元收窄至8亿6500万美元，每股派息6美分，与去年持平。

牛奶国际控股上半年净利下跌85％至1700万美元，每股派息3美分，低于去年的5美分。

8.华联商业信托（OUE Commercial REIT）上半年每单位派息同比增加23％至1.23分，可派发收入增加3％至6721万元。

9.联明集团（Lian Beng）截至5月底的2021财年净利下跌9％至2610万元，营收也减少7.5％至5亿1450万元。集团宣布派发每股1分股息。

10.新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）仍然无法完成2020财年财报审计，未在7月29日或之前举行常年股东大会，再度向新加坡交易所监管公司（SGX Regco）申请将期限延长到9月14日。