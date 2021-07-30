符永平：琼州天后宫资产目前总值1亿元

（早报讯）琼州天后宫主席符永平今早召开会议，向本地媒体和一部分天后宫会员解释高等法院法官就潘家海申请让天后宫清盘的诉讼案所做出的裁决，同时表示绝大多数天后宫董事赞成对高庭的裁决提出上诉。他们今天（7月30日）正式提出上诉。他也表示琼州天后宫的重新进行估值后，天后宫资产总值是一亿元，而不是媒体之前所报道的4000万元。他也在会上说，这场官司所累积的律师费，已达到200万元。

海南会馆会长潘家海以天后宫“会员和贡献者”的名义入禀高等法院，申请解散注册公司“琼州天后宫及义山”，并要求法庭把天后宫所持有的资产转交给海南会馆管理。

“琼州天后宫及义山”是1964注册成立的公司，拥有美芝路47号的琼州大厦、沈氏大道第106、108、110和112号的店屋，以及位于罗弄安拔士第21号的海南工业大厦。

高庭法官艾迪阿都拉本月19日对潘家海的申请做出裁决时说，有足够证据显示天后宫掌权者把自己的利益放在全体会员的利益之上，这对其他会员是不公平的，因此谕令将琼州天后宫清盘。

法官说，天后宫董事在管理公司方面确实有缺失，天后宫自2015年起便没有召开正式的董事部会议，掌控公司的人满足于召开非正式小组会议。

但他认为公司在做任何决定时，应该听取各方意见，必要时投票表决，不召开正规董事会议，等于篡夺了公司在做决定时所应有的管理程序，就算这么做的一方属于大多数，也还是不能被容忍的。

对于诉方提出海南会馆代表海南社群，法官说法庭很难接受这样的论点，除非有关组织有很明确的依据，同时还有一个合理的协商框架。

法官说，如果只是海南会馆的会员强烈认为他们代表了海南社群，这是不足够的，因为没有一个群体能够看法完全一致。他因此认为海南会馆充其量只能代表会馆会员，不能代表整个海南社群，更何况海南会馆与这项诉讼无关。

起诉人的另一项申请是要求法庭把天后宫的资产转给海南会馆，法官认为这一申请，显示起诉人对公司清盘的程序有所误解。在清盘的过程中，首先是要委任清盘人负责盘点公司的资产总额，之后才能考虑资产分配问题。预先考虑清盘时所将发生的事，未免言之过早。