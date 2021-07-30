哈莉玛总统吁请众人善待彼此 全心支持我国健将

（早报讯）运动健儿付出了许多，也要承受巨大压力，哈莉玛总统吁请众人善待他人，注意措辞，全心支持新加坡运动健将。

哈莉玛今天（7月30日）发面簿贴文说：“看到我们可以对彼此如此不友善，我感到难过。前一刻，我们用文字将他人捧到最高的基座上，下一刻，就因为他们没有达到我们的期望而把他们贬到地上。常常，我们若没有达到他人预期，会希望得到宽容，辩说自己只是凡人，但对待他人时却不使用同样的标准。”

她指出，这样的情况正在体坛发生。

例如，当英格兰在欧洲足球锦标赛决赛输给意大利时，球队的三名球员遭到一些最可恨和种族歧视的批评；当四届大满贯赛事女单冠军大坂直美在东京奥运第三轮赛事中不敌捷克球员马尔科塔·万卓索娃时，对她的暴力攀到高峰；当2016年里约奥运会金牌得主约瑟林在东奥百米游泳赛事中没有晋级半决赛后，开始遭到负面、具伤害性的批评。

哈莉玛说：“我们忘记约瑟林帮新加坡赢过一枚奥运金牌，为我们的体坛历史带来荣耀。”

她提醒，大家需要肯定我国健将的莫大付出以及须承受的巨大压力。参加奥运比赛不是件简单的事，健将对垒的是世界最优秀的健儿，但他们仍全力以赴。人们能做的是谢谢他们的付出，继续鼓励和支持他们。

“我们一直说要建立优雅、有同情心和关爱的社会，因为我们相信一个社会会繁盛，依靠的不只是经济增长。这些价值观说得容易，做起来却很难。我们会一而再地被考验，就如这次一样。因此，让我们善待彼此，全心支持我们的健将，他们已在尽最大努力了。”