消协接到30起针对装修商99 Reno的投诉 已向公司发出警告

（早报讯）新加坡消费者协会在去年7月至今年6月间，接到30起针对装修商99 Reno的投诉，多数指公司收取款项后，一再延迟装修工程或开工日期。消协已向装修商发出警告信，但未接到对方答复。

消协今天（7月30日）发文告通知消费者有关装修公司99 Reno的投诉。该公司目前的注册地址是位于法兰西路吉真那大厦七楼的163单位。

根据99 Reno的标准条款和条件，消费者需在确认工程后支付30％的总装修费，开工后再付30％。装修过程中，消费者会陆续支付另30％的费用，并在工程结束后才付最后的10％。

文告说，消费者主要投诉他们向公司支付预付款项或分期付款后，装修工程一再延期，也没有达到双方同意的进度。很多情况是木工、电工和厨房柜子的安装工作没有完成。一些消费者则申诉公司收取预付款项后没有开工。这些装修工程的费用介于6000元至5万4000元。

99 Reno向消费者称工程延期是冠病疫情、人手短缺和资金周转问题所致，但无法提供何时能完工的确切日期。

文告也提到，尽管现有工程延误和未完成，99 Reno却继续接新单子，也向消费者收取定金。公司甚至要求现有顾客支付合约总金额后才会恢复装修工程，有违公司的标准条款和条件。

消协接到消费者投诉后，向99 Reno发出警告信，通知公司可能触犯保护消费者公平交易法令（Consumer Protection（Fair Trading）Act，简称CPFTA），也要求公司为所提出的工程延误原因提交证据证明。消协也建议公司解决与消费者的问题。公司至今未对警告信做出回应。

消协会密切关注99 Reno，并会毫不犹豫地根据保护消费者公平交易法令采取必要行动，包括将此事呈报给新加坡竞争与消费者委员会，以保护消费者利益。

消协也提醒消费者寻找装修商时应注意的事项，包括对比不同装修商的报价、研究公司的信誉和记录才签约、要求公司提供书面合同，以及和公司商量将须支付的订金降至最低且根据工程进度陆续支付装修费等。

一般的做法是确认工程后，先支付约10％的费用，再根据进度陆续支付另外80％，以及在完工和整修后支付最后10％的款项。