逆向行九秒撞飞电单车 轿车司机判监罚款吊销执照七年

轿车逆向行驶长达九秒，导致迎面而来的电单车闪避不及，骑士遭撞飞，电单车当场起火。轿车司机过后扬长而去，被判坐牢10个月又四周，罚款1000元，以及吊销各级执照七年。

现年50岁的王文全（译音）共面对一项鲁莽驾驶导致他人重伤罪以及四项抵触公里交通法令的罪状，主控官以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考量。

他昨日承认其中三项罪行后，被判坐牢10个月又四周，罚款1000元，以及吊销各级执照七年。

2019年9月7日晚上8时08分左右，被告开着车子行驶在武吉巴督西2道时，有长达九秒的时间驶入反方向的车道逆向行驶。

与此同时，一辆往武吉巴督东2道行驶的电单车向被告驶去，但被告并没有停下或减速，双方迎面撞上，电单车骑士（48岁）被撞飞，电单车当场起火。尾随电单车的另一辆轿车为了避免撞上，紧急转弯，以致驶入反方向车道。

车祸发生后，被告并没有停下给予帮助，马上驶离现场，直到两天后才自首。

被告没有代表律师，庭上曾一度解释，称自己两天后才自首是因为收到交警来信，根据信中指示照做。

法官这时制止被告，指若被告坚持这点，案件便得进行纽顿聆讯（Newton Hearing）。

被告在法官下判后申请延期服刑，称希望能有时间处理私事，两周后才开始服刑。

法官批准，让他展延至8月14日开始服刑。