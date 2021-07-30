最爱饼家料8月13日复工 员工须定期检测

（早报讯）出现六起冠病确诊病例的最爱饼家，昨日起暂停营业两周，有20多名员工接受隔离。公司计划于下月13日重新营业，并将采取四大步骤加强防疫措施。

为遏制病毒传播，最爱饼家（Home’s Favourite）于惹兰德榜裕廊食品中心的设施从昨日（7月29日）起关闭至下个月12日，公司的20多名职员这期间须隔离以及接受冠病检测。

也在隔离的最爱饼家董事总经理李景益（50岁）今午接受电访时说，公司相信能在下月13日重新营业，到时将采取四大步骤加强防疫。

这包括规定所有员工每周须使用自助抗原快速检测仪（ART）进行检测；员工也会更频密测量体温，从每天两次增至最少四次；公司也将安排一名员工为检测员，确保所有员工没有出现冠病症状；每天结束运营后也会对设施进行彻底清洁和消毒。

运营总监朱玉凤（53岁）受访时说，公司昨天已安排当局批准的清洁公司完成清洁和消毒工作，在重开之前，还会彻底清洗多一次。

月饼订单须延迟至8月底起才能交货

为迎接中秋节的到来，最爱饼家已于本月5日展开中秋节月饼订购早鸟优惠。朱玉凤指出，由于工厂暂停营业，之前接获的订单须延迟至8月底起才能交货。她也透露，目前并未有顾客提出退单或退款的要求。

“公司已经向已下订的顾客说明情况，顾客都很理解我们的处境，并给予很多鼓励。这让我们感到很欣慰和感激。”

李景益坦言，公司与工厂暂时关闭两周，销售额估计将下滑20％至30％。之前添购的一些食材也只能丢弃。

朱玉凤也透露，配合中秋月饼展销会，公司下月16日起会陆续在不同地点的13个摊位售卖月饼，工厂复工后也会赶工，同时确保产品的质量。