中国股市本周动荡 海指全周仍涨0.3％

（早报讯）北亚股市纷纷下跌因投资者对中国政策收紧惊魂未定以及冠病疫情扩散，香港、东京、首尔股市今天（7月30日星期五）跌幅超过1％，其他亚太股市也普遍下滑。在吉宝企业（Keppel Corp）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）等的支持下，新加坡成为少数较稳的亚太股市，海峡时报指数闭市报3166.94点，微跌13.67点或0.43％，本周涨0.31％。

香港股市下跌1.35％，全周大跌近5％，上海股市跌0.42％，全周跌4.3％。日本单日确诊病例首次破万，加深了投资者对经济复苏的担忧，日经指数跌1.8％至约7个月低位，全周转跌0.96％。美国三大股指的期货皆下跌，亦影响了市场情绪。首尔股市跌1.24％，全周跌0.69％，市场持续担忧中国政策收紧和冠病大流行。

整体本地股市成交量18亿4000万股，总值16亿1000万元。上升股213只，下跌股267只。

多达22只海峡指数成份股下跌，仅6只上涨。本周给予海指强力支持的本地银行股今天小跌或持平。吉宝企业股价涨1.86％至5.49元，凯德综合商业信托涨0.47％至2.15元，丰树工业信托（MIT）涨0.67％至3.00元，它们给予海指主要的支持。怡和控股（Jardine Matheson）、星展集团控股（DBS）以及新航（SIA）给予海指最大的压力，怡和控股跌2.04％至59.44美元，星展集团控股跌0.30％至30.41元，新航跌1.54％至5.10元。

牛奶国际（Dairy Farm International）跌幅高达5.53％，闭市报3.76美元，是表现最差的成份股。吉宝企业则是今天表现最佳的蓝筹股，它昨日发布上半年业绩转亏为盈，净利达3亿元，所有主要业务都有盈利（包括岸外与海事），并且宣布派发每股12分的中期股息，远高于去年上半年的3分。

今天全场最活跃的是胜科海事（Sembcorp Marine），该股大涨6.48％，闭市报11.5分，交易量高达2亿零483万股，总值2349万元。胜科海事昨日发布业绩显示上半年净亏6亿4700万元，但预期下半年亏损将比上半年少。