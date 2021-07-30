碧山私人组屋129万5000元转售 创本地最高组屋转售价纪录

（早报讯）短短两个月内，本地最高组屋转售价两度被刷新。继黄埔区一间三房式“有地组屋”上个月以126万8000元转手，创下本地最高组屋转售价纪录后，碧山一间五房式私人组屋本月以129万5000元转售，刷新组屋转售价纪录，是本地迄今以最高价脱手的组屋。

ERA产业副区域总监黄琮顺（34岁）受访时透露，约一个多月前，碧山怡然阁（Natura Loft）一间五房式私人组屋屋主找上他，希望他帮忙脱手单位。

黄琮顺透露，这间五房式组屋位于35层及以上的高楼，面积120平方公尺，剩余屋契为89年。屋主原本要价138万元，在他之前，已有其他经纪开始行销这间单位。他开始行销后，有不少人向他询问房子的详情，最终有五组买家亲自去看房。最后，一对夫妻出价129万5000元，买下这间地点适中的优质组屋。

据《联合早报》了解，这间组屋屋内装潢典雅，屋主是希望提升到更好的住房，所以决定卖掉这间组屋。

黄琮顺透露，买家是一对育有两名子女的中年夫妇，希望购买碧山区的房子，看了两次房后就决定买房。买家本月5日签署选购权书（option to purchase，简称OTP），目前正在办理其他手续。

在这对夫妻以高价购下上述怡然阁组屋前，黄埔一带惹兰峇合宜亚一个三房式“有地组屋”以126万8000元转售，刷新本地的百万组屋转售价纪录，成为当时本地迄今最高价的组屋转售交易。这个以高价转售的三房式“有地组屋”楼面面积为210平方公尺，剩余屋契为50年一个月。

不包括上述交易在内，橙易产业研究与分析部提供给《联合早报》的资料显示，截至今天，本地今年已累积124宗百万组屋交易，其中包括至少10宗怡然阁私人组屋转售交易。其他累计百万组屋交易的住宅区包括丹戎巴葛、大巴窑、文庆、女皇镇等，地点都较为适中。