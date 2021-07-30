学生托管中心今起进一步收紧安全管理措施

（早报讯）配合高警戒解封第二阶段的措施，学生托管中心从今天（7月30日）起进一步收紧安全管理措施，直至8月18日。

根据社会及家庭发展部今天发给家长的信函，由于学生托管中心是相对密集的地方，孩童与工作人员长时间接触，任何病毒传播对学生托管中心以及家庭都会有显著影响，因此须及早围堵病例，防止感染群形成。

从今天起，若有家庭成员被要求接受强制检测，学生得放缺席假，并且在该家庭成员的检测结果呈阴性之前，不得回到学生托管中心。

如果学生收到卫生部发出的“健康风险警告”（Health Risk Warning）短信，就得接受检测和自行隔离，自行隔离结束时检测的结果呈阴性后，才能够重返托管中心。如果学生的家庭成员收到“健康风险警告”短信，学生就得放缺席假，直到家庭成员检测的结果呈阴性。

如果学生或家庭成员收到“健康风险警戒”（Health Risk Alert）短信，学生若身体状况良好，可继续到学生托管中心。然而，当局还是强烈鼓励收到该通知的学生接受检测，并配合卫生部的指示，尽量减少社交活动。

为了降低病毒传播风险，学生或教职员若有6岁及以上家庭成员身体感到不适，伴有发烧或感冒症状，如咳嗽、流鼻涕、喉咙痛、呼吸困难，都得放缺席假，直到身体不适的家庭成员检测结果呈阴性。

另外，社会及家庭发展部也将自动免除学生托管费援助计划（SCFA）7月及8月份的最低50%出席率要求。社会及家庭发展部早前也宣布，已经自动免除了该计划于5月及6月的最低出席要求。