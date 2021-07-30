昇菘集团以1725万元购买新世界中心地下层店屋单位

（早报讯）昇菘集团（Sheng Siong Group）签约以1725万元收购位于惹兰白锡（Jalan Berseh）新世界中心（New World Centre）地下一层（#B1-02 to #B1-22）的分层地契店屋单位。

昇菘集团文告说，该店屋房地产楼面约1790平方公尺（约1万9270平方英尺），99年地契从1994年3月底开始，还剩72年。

集团今天（7月30日）是与挂牌建筑商长益集团（TA Corporation）的独资子公司Sino Holdings新加坡私人有限公司签订有条件买卖协议。交易预期在签约后三个月内完成或者双方彼此同意的日期。

昇菘集团是在2012年3月30日，租下有关店面用作超市和湿巴刹用途。它如今将买下有关店屋单位。

昇菘集团董事会认为，收购该房地产符合集团最佳利益，因为集团目前向卖方租用该房地产，收购交易完成后，有关租约将结束。

此外，该房地产靠近小印度和惹兰勿刹地铁站，而且交通便利，方便通往多条高速公路。

昇菘集团昨天发布业绩时，继续表示集团一直在寻找更多地点开设新店，但冠病疫情已影响到建屋发展局新店面的供应，今年的两个招标目前还未宣布结果。

该集团上半年净利达6590万元，它表示由于我国本月重回高警戒解封第二阶段防疫措施，可能使市场对集团货品的需求增加。不过，随着疫情有关的限制措施逐步的放宽，需求将会在下半年逐渐减少。

昇菘集团今天股价涨0.64％，闭市报1.57元。