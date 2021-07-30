新电信不打算接受收购亿旺资讯服务公司的献议

（早报讯）新电信不打算接受泰国能源巨头海湾能源开发公司（Gulf Energy）对其泰国联号公司亿旺资讯服务公司（AIS）提出的收购献议。它也不接受海湾能源对泰国臣那越集团（Intouch）的收购献议。

新电信目前持有Intouch和AIS的21.21％和23.32％股权。而Intouch持有AIS的40.5％股权。新电信因此是Intouch和AIS的大股东。

根据新电信今天（7月30日）的文告，新电信考虑了AIS收购献议的条款以及AIS和其独立财务顾问在7月19日发布的意见，新电信相信AIS收购献议“显著的低估了AIS的公允价值”。因此，新电信不打算接受AIS的收购献议。

此外，新电信也考虑了Intouch收购献议的条款，以及AIS和其独立财务顾问在7月19日发布的意见，还有Intouch和AIS业务的长期展望，并继续认为在Intouch的投资具有战略意义，因此它并不打算接受Intouch收购献议。

文告说：“新电信持续对Intouch和AIS的承诺，符合新电信集团在2021年5月27日宣布的战略重置制定的四大支柱，要把握第五代流动电信（5G）时代未开拓的数码增长。”

AIS在泰国市场具有领导地位，它在泰国有约4300万订户。新电信表示“期待与海湾能源合作”，双方有能互相辅助的强处以及共同的愿景，要推展Intouch和AIS的5G和数码领导力。

海湾能源是在今年4月间宣布献议以每股65泰铢的价格，有条件全面收购Intouch，并且在掌控Intouch超过50％股权之后，将以每股122.86泰铢的价格，向AIS提出全面收购献议。消息一出，Intouch和AIS的股价便应声上涨。Intouch目前股价报64.50泰铢，AIS目前股价报179.50泰铢，海湾能源的献议看来是缺乏吸引力。

海湾能源在提出收购献议时，已拥有Intouch的18.93％股权。

新电信今天股价跌0.44％，闭市报2.27元。