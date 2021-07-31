暂时关闭的海格路小贩中心 有人以6009元月租标下一摊位

（早报讯）因出现多起冠病确诊病例而暂时关闭两周的海格路巴刹与熟食中心，一个印度餐摊位被人以6009元的月租标下，创下6月份小贩摊位最高投标价，也高于市区一些热门地点如纽顿和麦士威熟食中心摊位近期的投标价。

不过业界人士认为，这个投标价过高再加上该熟食中心仍在关闭中，得标摊主是否会开档仍是个未知数。

国家环境局不久前在网站上公布6月份全岛小贩摊位投标结果。虽然仍有堂食限制，坐落于芽笼士乃附近的海格路巴刹与熟食中心一个印度餐摊位被人以6009元标下，创下本轮投标以及该熟食中心历来的最高标价。这个摊位曾有人在5月份出价最高5289元，但最后并没有投标成功。

新的投标价也比同期投标的纽顿熟食中心一个摊位5215元的租金还要高。

根据环境局网站的资料，从2012年至今，海格路熟食中心共有三个熟食摊位四次被推出市场，之前其他摊位的投标价介于2606元至3200元之间。

海格路小贩与商店联谊会主席傅联成受访时，对于有摊主竟以超过6000元标得摊位感到非常惊讶。他指出，熟食中心靠近芽笼士乃一带，售卖马来餐和印度餐的摊位生意向来不错，但6009元的月租过高，相信难以维持营业。

“目前熟食中心还在关闭中，但我认为摊主不太可能真的会来开档，这个标价真的是太高了，基本上和食阁摊位的租金差不多。”

卫生部较早前在海格路巴刹与熟食中心发现25起确诊病例，因此巴刹和熟食中心从本月21日起关闭至8月4日。摊主是在6月份巴刹与熟食中心还未关闭时投标。

根据惯例，摊主投标成功后会签下合约，以得标的月租营业三年，过后摊位月租就会转成市价。得标者须在两个星期内签署租约，否则投标将失效，而有关摊位会在下轮投标活动再度公开招标。若得标者选择不签约，抵押金会被充公，一年内不可再投标其他小贩摊位。抵押金相等于他所下标的价钱。

牛车水大厦熟食中心一摊位 有人以13元标下

另外，牛车水大厦熟食中心6月共有五个摊位供投标，本轮的最低得标价和最高得标价分别为13元和2699元，价格差距超过200倍。

牛车水大厦小贩商联会主席林玉铭说，同一个熟食中心内的摊位标价出现差距，主要和摊位的位置有关。“如果摊位比较偏僻，租金通常便宜一点，因为也没有什么人要，摊位的位置对新手来说也不理想。那些在‘黄金位置’的摊位就很多人争，标价一定会比较高。”

在熟食中心售卖鱼圆面的林玉铭也说，受到堂食禁令、当局围起小贩中心以强制食客登记入场等安全措施的影响，客流量大幅度下滑。他认为，就算13元的月租很便宜，摊主也未必会开档。

环境局网站的资料显示，成功以13元得标的摊主在没有竞争对手的情况下标下售卖印度餐的摊位。同一摊位曾在2017年4月和2019年12月被推出市场，当时的标价分别为972元和828元。

从2012年至今，牛车水大厦熟食中心的熟食摊位最低得标价为2018年10月的5元，最高标价则是同年2月的3009元。