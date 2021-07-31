旧裕廊铁路将改造为自然步道

（早报讯）为避免访客随意探索、破坏金文泰树林的生态多样性，国家公园局将为金文泰打造两条新的自然走道。其中一条将沿着旧裕廊铁路而建，并连接新的裕廊镇大会堂路公园连道，让民众可从铁道走廊直达裕廊湖花园。

1965年建成的旧裕廊铁路，过去用于裕廊和马来西亚之间的货物运输，但随着裕廊在上世纪80年代愈加发达，以卡车载货更便捷，该铁路因此在90年代初停止运作。

金文泰树林内，如今仍可见当年遗留的轨道、隧道和桥梁，吸引不少公众前去寻幽探秘。国家发展部长李智陞今早走访该树林，宣布公园局将以铁道走廊为起点，兴建四公里的旧裕廊铁路自然步道（Old Jurong Line Nature Trail），通往裕廊镇大会堂路。

它也将衔接三公里的裕廊镇大会堂公园连道（Jurong Town Hall Park Connector），一路延伸至裕廊湖花园。全长七公里的路线，预计从2024年起分阶段竣工。

另一条新的自然走道则是两公里的金文泰自然步道（Clementi Nature Trail），预计2023年竣工。

它将沿着武吉知马1号分水渠而建，连接金文泰树林和乌鲁班丹西区自然公园。建屋发展局和公园局昨天（30日）宣布，考虑到乌鲁班丹西区的生态较丰富，将把住宅发展规划暂时搁置，改建自然公园。

公园局在进行生态分析后，也决定在金文泰和乌鲁班丹一带打造金文泰自然绿道（Clementi Nature Corridor）。上述两条新的自然走道都属于金文泰自然绿道，并同现有公园连道和自然步道，形成18公里的绿色休闲网络。

李智陞说，过去一年，到金文泰树林远足的人增加了。“但金文泰树林目前不作为休闲用途。这里的树木没有受到照料，因此存在安全隐患。大量访客也影响了植被和表土，破坏了环境。”

他强调：“有更多新加坡人欣赏我国绿色空间，虽然令人欣喜，但我们也有责任保护我们的生物多样性和历史遗产。”

公园局今天也发文告指出，金文泰树林潮湿阴凉的环境，为数个稀有和濒危物种提供了理想的栖息地，包括两种生长在地面的胡姬花，即无耳沼兰（Common Snout Orchid）和绿宝石兰（Green Jewel Orchid）。

但随着偏离步道的人越来越多，这些胡姬花的自然栖息地受到影响，导致种群数量大幅下降。

公园局人员已于去年10月和今年多次将这些胡姬花移植到本土植物培植中心和武吉巴督自然公园。移植后的胡姬花生长良好，公园局将进行繁殖，以便日后将它们重新引入合适的栖息地。

公园局说，有了旧裕廊铁路自然步道，访客既可欣赏旧裕廊铁路沿途的自然景观和历史遗痕，也能减少对该地区生态的影响。

当局也将与社区合作，包括成立“金文泰自然绿道之友”的社群，来管理和谨慎地美化整个金文泰自然绿道。