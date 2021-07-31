转型为餐饮店的夜间场所 须实施更多安全管理措施方可复业

（早报讯）在冠病疫情期间转型为餐饮场所的夜间娱乐场所将继续关闭，直到它们通过所有安全管理措施的检查，并获得当局的书面批准后，才能恢复营业。从去年10月至今，约50家转型夜间场所因触犯安全管理措施，不被获准重开。

永续发展与环境部、内政部和贸工部今天（7月31日）发联合文告说，之前获批准转型为餐饮场所的夜间场所业者必须通过当局的检查，并获得贸工部的有条件许可证，才能恢复营业。这些夜间场所须继续关闭，包括不能提供外卖送餐服务。

政府抗疫跨部门工作小组在7月中宣布，由于与越南籍陪酒女郎有关的KTV夜店冠病感染群病例迅速增加，为阻断潜在病毒传播链，超过400家在冠病疫情期间转型为餐饮场所的夜间娱乐场所，被令暂停营业两周。

联合文告列出了业者在获准恢复营业前所须遵循的安全管理措施，包括让所有职员接受一次性聚合酶链式反应（PCR）的冠病检测，以及设立良好的安全管理措施，并通过相关政府机构的检查。

为进一步降低公共健康风险，方便当局往后的稽查工作，转型的夜间场所业者业必须遵守额外的措施。这包括只有店里的大堂能用于经营餐饮业，所有的私人包厢都要上锁并不能用于任何用途。

此外，所有营业空间，包括被上锁包厢的入口，都要有闭路电视监控，店里也必须灯光充足，确保所有活动能在闭路电视上清楚看到。

在店外的人必须能清楚看到场所内部，店面也不能有遮光窗户以及不透明的门。在入口的职员不可延误稽查员进入，或者是防止公众看入店内。同时，所有供顾客娱乐的器材，如桌球、飞镖板和卡拉OK等都要收起来。

恢复营业后，这些场所的职员每七天都必须到保健促进局的快检中心接受快速简易检测，而不能像其他普通餐饮业者可每14天在雇主监督下进行。

业者也必须在出入口安装SafeEntry Gateway感应器，确保能追踪接触者。

“任何被发现在未获得贸工部有条件许可证的情况下恢复运营的业者，包括外卖服务，将面对严厉的执法行动，包括被起诉和取消餐饮、公共娱乐和酒类的执照。”