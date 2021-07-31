裕廊渔港今午重开 8月2日恢复买卖 进口量料减半

（早报讯）裕廊渔港关闭两周清洗消毒，下个星期一恢复批发市场买卖。但受访鱼商担心有不少巴刹鱼贩仍在隔离，不清楚到时的实际需求，加上不知道更严格的安全管理措施会如何影响运作，纷纷谨慎行事，复工前几天进口的渔货预料比平时少约一半。

据知，裕廊渔港今天（7月31日）下午3时才解封，让鱼商复工做准备。卸货和批发活动则会在星期一才恢复。

新加坡鱼商总会主席洪维恩受访时说，渔港重开后，星期一应该会进一些货，但主要星期二才会开始卖，鱼商准备的货量预计会比平时少约一半。

“到时有多少名巴刹鱼贩会开档，几个人可以进入渔港市场，有没有人买鱼，这些都是未知数。情况几时会恢复正常，我真的不知道。”

另一名不便透露姓名的鱼商也提到，虽然会进货来卖，但货量会比平时少一半。“这也没办法，渔港重开后，我们不知道会不会有人来，而且现在好些鱼贩也还在隔离中，也有好多新措施要遵守，我们只能先试一下水温。”

裕廊渔港出现多起冠病确诊病例，17日起关闭两周至今天。占地5.1公顷的裕廊渔港约有103家鱼商经营批发生意，处理本地约三成的进口海鲜，每天为两三千个鱼贩和超市等供应海鲜。

截至昨天中午，裕廊渔港感染群累计确诊人数达999人。与渔港感染群有关的巴刹和熟食中心共44个，其中出现次感染群的有六个，确诊病例至少三起的有17个，少过三起的有21个。不过，当局至今没有透露具体有多少名裕廊渔港人员和巴刹鱼贩确诊。

染病鱼商仍在隔离暂时无法复工

另一名不愿透露姓名的鱼商透露，自己和和员工还在隔离中，星期一不可能回去渔港做生意。他坦言，渔港情况还不是很明朗，鱼商暂时不敢大量进口渔货。“我们现在都会比较担心，下来要穿防护服和戴手套工作，虽然动作会比较迟钝，但多一层保障还是好的。”

新加坡食品局日前宣布系列措施，加强裕廊和圣诺哥渔港三个主要活动区——入口处、批发市场，以及码头与卸货区的防疫措施。其中，所有通行证持有者今后须在入场前受检，日后也会改为每七天接受轮流定期检测。

至于批发市场，食品局将限制每次可进场的人数、为所有鱼商和员工进行分组，并为各组划分不同的厕所、用餐和抽烟区，禁止各组之间互动。

为了减少船员与员工的互动，食品局也规定码头必须由专人操作起重机或叉车，负责将渔获运到门口让员工取货。员工取货前必须先为箱子消毒，取货时必须戴口罩和手套并定时消毒、洗手保持卫生。