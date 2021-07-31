涉放火烧自己公司 66岁老板被捕

66岁贸易公司老板涉嫌在工业大楼内放火烧自己的公司，昨天在恶作剧纵火罪名下被捕。

这起事件发生在7月11日下午4时05分，地点在乌美1路的一个工业大厦内4楼的一间单位。

据了解，纵火的男子是工业大厦的其中一名租户，事发当天涉嫌放火烧自己的贸易公司。

警方昨晚（7月30日）发布文告表示，一名66岁男子因恶作剧纵火企图破坏建筑物被捕。

文告指出，警方当时接获通报指单位内起火，初步调查显示是故意纵火，无人受伤。

记者今早走访事发地点，发现失火单位内传来呛鼻烟味，单位内的窗口墙壁也被熏黑。

在失火单位附近工作的李诗雨（25岁，员工）表示，事发当天，她的公司没有营业。她的上司接到电话后，连忙赶到现场。

“由于我们的公司就在失火单位隔壁，难免会受到波及。公司的电话线和冷气机都被烧坏了，需要三四天才能修好，这期间我们只好暂时用风扇代替。”

另一名租户黎彩萍（57岁）则表示，一般上她的公司在星期天也会营业，不过事发当天她的公司刚好没开，因此没目睹事发经过。

“虽然我们的公司与事发单位有一段距离，但仍受到波及。事发后，灰尘都飞到我们的单位门口。”

记者辗转找到嫌犯的住家，不过今早无人应门。

一名不愿具名的邻居表示，他平时与男子很少有交集，只听说他在乌美一带工作。