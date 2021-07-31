一个月两度抢六旬妇金链 阿叔认罪

只因苦恼缺钱用，67岁大叔恶向胆边生，大白天扯下阿嫲身上的金饰就掉头跑。他两次出击，第二次甚至是在保释期间干案，每次得逞后会先变装，然后到当店把金饰当掉。

现年67岁的柯德兴，昨天（7月30日）认下的两项抢劫指控，指他分别在2019年9月26日早上和同年10月14日下午，在两个不同地点抢走两名妇女戴在颈项上的项链。

首起劫案发生在2019年9月26日早上9时10分左右，地点在万国埔第987C座组屋附近。被告当时因为没钱交房租而苦恼，因为亲戚房东已经下了驱逐令，被告再不支付1000元就要把他赶走。

就在这时，戴着金项链的卓爱珠（67岁）正好走过，被告看着金链，萌起抢劫的念头。他于是跟了上去，从卓爱珠的背后抢过金项链，接着逃回家中。

他事后换了衣服，搭巴士到后港4道，以1700元当掉金链，并把当票丢进附近的垃圾桶。

警方过后找到被告，将他逮捕并控上法庭。没想到他却在获得保释后再度犯案。

2019年10月14日中午12时许，娜哈玛（68岁）在联邦道第7A座组屋底层和朋友聊天。被告注意到娜哈玛身上的金项链，想到自己赌球、赌马欠钱被追债，他于是决定干案。

他找机会从娜哈玛的背后动手，抢了金链就直接跑到附近的坟场躲，确保没人追上来之后，乘搭巴士到锦茂一带，买了上衣和拖鞋到附近的公共厕所换，再乘搭德士回家。

同天下午3时20分，被告到宏茂桥10道第555座的当铺，以2200元将金链当掉。

辩方表示需要时间准备求情，而控方则向法官申请让被告接受预防性监禁的评估。法官批准双方的申请，案展8月24日下判。（人名译音）