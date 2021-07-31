莱佛士教育发布消息后 股价暴跌38％

（早报讯）著名私人教育机构莱佛士教育（Raffles Education）周五（7月30日）股价暴跌37.50％至0.10元，或与这家挂牌公司的马来西亚子公司遭追讨4亿1000万令吉（1亿3200万新元）巨额债务有关，即便莱佛士教育发布消息时认为那是“无成功机会”的申索，并且已与债权银行友好解决此事。

莱佛士教育约45％股票在两大股东手中，分别是主席兼总裁周华盛（持股31％）以及富商黄鸿年（持股14％）。该股周五交易量虽仅2375万股，但已是去年9月10日以来最高。其股价全天节节败退，创下超过13年来最大单日跌幅，一年来累计的50％涨幅瞬间消失，市值则大减至1亿3790万元，原本有2亿2000万元。

莱佛士教育周四闭市后披露，旗下两家马国子公司在5月27日收到马国艾芬银行（Affin Bank）向该国高等法院申请的传票以及索赔声明。公司是在于新交所进一步讨论此事后，在新交所要求下发布此事，而新交所并未审查公司的这个宣布。

两家马国子公司分别是独资子公司Raffles K12 Sdn Bhd以及子公司Raffles Iskandar Sdn Bhd。它们收到的传票，指它们违约拖欠贷款，涉及两家公司分别于2016年7月21日和2017年2月14日与艾芬银行签署的贷款设施协议。

提供有关贷款设施的艾芬银行，要求即刻偿还在贷款设施下总计4亿1000万令吉的欠款。

文告说，在收到传票之前和收到之后，两家子公司已和艾芬银行进行谈商，并且就该传票寻求马来西亚律师的法律意见。它说：“董事会因此认为该传票行动和所寻求的索偿，没有成功的机会。董事会希望进一步更新消息，公司以及借贷者（两家子公司）已经和艾芬银行友好解决此事，并了解在正式敲定解决方案后，该传票将会撤回。”

在此事有重大进展后，包括艾芬银行正式撤回传票后，公司将进一步发布。董事会劝请股东谨慎处理公司股票，避免采取可能影响他们的利益的任何行动。