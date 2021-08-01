926起骗案损失810万 315人涉各类骗案或当钱骡被警方调查

（早报讯）警方展开为期两周的执法行动，315人因涉及不同类型的诈骗案或充当钱骡，目前正协助警方调查。受害人共损失逾810万元。

根据警方昨日（7月31日）发布的文告，在商业事务局及全国七大警署上个月17日至30日进行的执法行动中，年龄介于15岁至74岁的218名男子和97名女子，因涉嫌参与诈骗案或充当钱骡被警方调查。

文告指出，这些嫌犯所涉案件多达926起，分别涉及网络爱情、电子商务、冒充中国政府人员、假公安、投资、求职、假赌博平台及贷款方面的骗局，共讹诈810万元。

他们目前在诈欺、洗钱，以及无执照提供付款服务的罪名下被警方调查。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。洗黑钱若罪成则可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。

在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年，或两者兼施。

警方提醒公众，不应让他人使用自己的银行账号或电话号码，一旦发现涉案，也须为此负责。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。