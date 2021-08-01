哈莉玛总统、李显龙总理等人向护士致敬

（早报讯）今天是新加坡护士节，总统哈莉玛、总理李显龙、财政部长黄循财、卫生部长王乙康等人纷纷在面簿发文，感谢我国护士们在疫情期间的无私奉献，并对他们致以崇高的敬意。

李显龙总理发文指出，那些为抗击疫情奋战在一线的护士们，他们的艰辛与付出大家都有目共睹。同时，他也提醒大家，不要忽略了为病患提供长期护理的社区护士们，他们不仅需要照顾病患的医疗所需，还要陪病人如厕、散步等日常活动，社区护士们的付出也同样值得感谢。

他表示，“无论是医院的护士，还是社区护士，护士都是一项崇高的职业。”

财政部长黄循财提醒大家不要忘记医护人员的家属们所做出的牺牲，感谢他们以爱与勇气支持着自己的配偶、父母或亲属，每日在前线保障着我们的健康。

哈莉玛总统还提到，新冠疫情暴发以来，许多国家医疗系统不堪重负，导致医护人员罢工。幸运的是，我国能够团结一心共同抗击疫情，并且给予医护人员薪资、工作条件等方面的保障。

她说，护士在我们的医疗体系中扮演着重要的角色，他们不顾自己和家人的安危奋战在一线，“他们值得我们所有人的尊重，不要把他们的付出当作理所当然。”

卫生部长王乙康以视频的形式向医护人员表达了敬意，他表示包括护士在内的所有医护人员在这20个月以来的全球疫情之下，都面临着巨大的工作压力，希望他们可以照顾好自己，他们值得我们所有人敬佩。

他还提到，为纪念南丁格尔医生的无私奉献，世界上许多国家将其生日5月12日作为护士节。我国则是将标志着新加坡现代护理起步的8月1日定为护士节。