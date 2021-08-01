芳林巴刹与熟食中心再关两天清洗

（早报讯）芳林巴刹原定今天重开，但环境局要求今明两天进行大清洗，改成后天才恢复营业，而由于还有人仍在隔离，预计只会有一半的摊贩重开。

位于牛车水一带的芳林巴刹与熟食中心此前出现冠病确诊病例，并被列为感染群，从上月18日起关闭两周至31日。记者今早走访时发现现场挂出了横幅，指小贩中心会在今明两天（8月1至2日）进行大清洗，因此暂未对公众开放。

芳林苑小贩联谊会主席林辰忠受访时告诉本报，上周被环境局告知，要在重开之前做彻底的清洗，因此安排了这两天来完成。主席说道，小贩会负责清理他们自己的摊位，公共区域则由市镇会负责清理。

他透露，清洗完后，自己的粽子摊位也不会马上开门营业。

“因为供应商仍在隔离，所以暂时不能重开。”

售卖咖喱面的王泽广说，现在不能堂食，而且有些人也还在隔离，估计重开初期只有一半人开业。他说道，生意也得靠时间慢慢恢复，因此自己会少订一些食材。

“这里全部人检测、隔离，场地也消毒后，相信是安全的，希望大家不要忘记这个小贩中心，继续支持。”

售卖经济米粉的王金辉（54岁）则说，因居家办公，在附近上班的人潮依然不多，估计复工初期生意仍会相对冷清。

据了解，芳林巴刹与熟食中心昨天下午3时解封，可让摊贩回来为下来的恢复营业做准备。现场的摊贩告诉记者，不少人由于仍未完成隔离等原因，估计许多摊贩仍要等到国庆日才有办法开门。