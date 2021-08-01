工程师实习生月薪不到50元 营销机构薪资引议

（早报讯）营销机构网招实习生，月薪不到50元，网上引热议，有人认为条件不合理，有人觉得或可以争取累积经验。

网上近日流传消息，指一家营销机构招聘软件工程师实习生，标题备注“有真正的机会，但没有薪资”，并解释工作一个月后会获得49元9角的酬劳。

招聘告示指出，希望找到态度积极的人，有基本的代码知识，若有相关工作经历会加分。实习生可获得宝贵的经验，学习到软件工程师所需的技能等，福利包括居家工作、超级灵活的工作时间，可全职或兼职。

贴文在网上引起热议，多人吐槽薪资极低，有人还指出该公司之前也以同样条件招聘了两个营销实习生。不过也有网友认为，薪资不是问题，重点是能否有很好的指导。

对此，公众陈亮宏（22岁，大学生）受访时表示，作为学生，他不介意实习薪资低，但公司必须有足够的吸引力。他之前找的一份实习工作月薪500元，目前打算申请工资约1000元的实习工作。

“若是大公司，实习后可能有转正的机会，我并不介意月薪50元。若是中小企业或是创业公司，开出这样的条件，估计只是噱头。”

洪婷（24岁，教师）则表示，若实习经验是其他地方得不到的，她不介意薪资低。

陈家淞（24岁，大学生）则认为，每种实习针对不同人，所以会吸引不同条件的应聘者，相信这间公司想吸引没有工作经历的人，若已有实习经历，估计也不会申请这份实习。

“从公司角度考虑，不是每间小公司都能花大钱请实习生，只能以提供额外的指导，让实习生获得工作经历、建立网络等，来吸引人。”