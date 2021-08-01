少见面少沟通 疫情未结束恋情已告吹

（早报讯）过去一年半，许多恋情都跟疫情一样处于“高警戒”阶段！不少情侣受阻断措施影响，见面的时间比以前少，缺乏高质量的沟通下，更容易出现看法分歧的问题。

结果，疫情还没有结束，恋情就已经结束了。

26岁的卡斯帕（假名）去年8月就结束了一段为期八个月的恋情。

他接受《海峡时报星期刊》访问时说：“在实施阻断措施期间，我们无法经常见面，她又不喜欢视频通话。这导致我们非常沮丧，使得她产生焦虑，并失去安全感。我也意识到，对于我们的感情，我和她有不同的期望。疫情下，我们的问题变得更糟。有很多被压抑和积累起来的不快乐。”

这并不是一个孤立的案例。

不少恋爱中的情侣在“封锁”了一年半之后分道扬镳，有的因为高度焦虑，有的因为有更多时间评估各自的生活重心。

本地面簿社群“新加坡分手支援小组”创建于2019年，去年实施阻断措施期间，向小组求助的“伤心人”有所增加。

自2020年3月以来，小组每月至少收到两个失恋后寻求帮助的询问。

开始的时候，小组只有两名志愿者，现在已经增加到十人。

提供约会与康复辅导的庄雪玲（译音）说，与2019年相比，过去一年分手的客户增加了10%。她估计她现在有28个客户正在从分手的创伤中逐渐康复。她在面簿经营一个名为“忘了他”（Get Over Him）的女性离婚与分手支援小组，同个时期的会员人数也激增15%，现在有1万人。

小别不见得胜新婚！处理感情破裂问题有6年经验的庄雪玲说，长时间的分开似乎不会让情侣之间变得更亲近。

“当下，许多情侣觉得没有希望，看不到尽头。再加上不懂得使用爱的语言来表达，那就更难以感觉到被爱。”

五种爱的语言分别是：高质量的相处时间、肢体接触、为彼此服务、肯定的话语，以及礼物。