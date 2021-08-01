鼓励年长者接种疫苗 刘程强潮语视频今午上线

（早报讯）“不怕会死，只怕半死不活就惨了，所以我劝大家快快去打针，增强身体的抵抗力，保护自己，也保护家里的人。”

工人党前任秘书长刘程强以潮州话和华语鼓励年长者接种冠病疫苗的视频，星期天（8月1日）下午上线。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星周六在面簿预告，他邀请已经在今年4月完成接种两剂辉瑞疫苗的刘程强，录制简短视频来鼓励不出门或觉得自己太老、已无需打针的年长者接种疫苗。毕丹星在这个“给老年人的信息”的视频中，也以华语做开场白，介绍刘程强处“出场”。

刘程强在六分钟的视频中先后以潮州话和华语发言。他说，冠病已经严重影响人们的日常生活，想要消灭这种病毒非常困难，人们只能与之共同生活，但要这么做就得保护好自己，增强抵抗力。

刘程强也提醒，人们要是还没打针，就会面对比别人高的风险，而有些年长者觉得自己很少出门，没有打针的必要。

“但你还是会和别人接触，传染给你的，可能是你的家人、亲戚朋友，因为他们已经打了针，就算感染病毒也不明显，不感到辛苦，以为是普通伤风感冒，在不知情的情况下，就传染给你。你要是不小心，还会传给你的孙子。”

至于有些老人说自己已经活到这把年纪了没有必要打针，刘程强指出，老人家没打针，感染病毒会更严重。“不怕会死，只怕半死不活就惨了。”