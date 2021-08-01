英勇基金现金补贴收入资格放宽 低收入家庭还能获两次补贴

（早报讯）英勇基金为进一步帮助受冠病疫情冲击的低收入家庭并让更多有需要的家庭受惠，将他们可申请的最高1000元现金补贴收入资格放宽，而且还能获得两次补贴。

这项由社区筹款建立的英勇基金（The Courage Fund）自去年冠病暴发以来，除了帮助染上冠病的医疗和前线人员外，也专门帮助受疫情影响的低收入家庭，让他们获得一笔500元至1000元不等的现金补贴，他们的住户收入越低，补贴就越高。

由于疫情反复，一些人的家庭情况仍不见改善，负责处理这笔补贴的社会及家庭发展部继续帮助低收入家庭，从8月1日起，调低了符合资格的门槛，让更多家庭从中受益。

之前，这些家庭在疫情前的住户总月入要在6200元及以下、或人均月入2000元及以下才能申请，现在还须符合同样的收入限制，但可以按照目前的收入来申请。这也就是说，在金额不变的情况下，有更多疫情后收入减少的家庭能符合申请资格。

具体来说，申请者提交的收入证明，是要在履行隔离令、居家通知或缺席假之后的收入。由于他们得在半年内提出申请，相信这次的英勇基金帮助的主要是近期因社区疫情反弹受到冲击的人。

另外，不止一次受履行隔离令、居家通知或缺席假影响，并继续面临长期工作或收入损失的家庭，现在也能申请两笔补贴。这意味着符合条件的家庭可以获得最高2000元的补贴。

其他的资格保持不变，包括住户成员中至少一人是公民或永久居民、至少一人接到隔离令、居家通知令或得休缺席假，这户家庭的收入因疫情减少了至少10%。

现有的社区关怀计划（ComCare）受益者，以及获得“冠病疫情复苏临时补贴”（Covid Recovery Grant - Temporary）和“冠病疫情复苏补贴”（COVID- 19 Recovery Grant）的公众都可以申请。

根据社会及家庭发展部以及国家福利理事会（NCSS）联合发布的文告，截至上个月13日，英勇基金已筹得超过1840万元，2500多名受益人已获总值270万元的补贴。