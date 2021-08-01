新增10个冠病感染群 包括义顺社区医院和西雅万礼客工宿舍 文 / 刘智澎 发布 / 2021年8月1日 11:55 PM 更新 / 2021年8月2日 12:00 AM 我国今天（8月1日）新增10个冠病感染群，义顺社区医院共有四起确诊病例，西雅万礼（Westlite Mandai）客工宿舍则有五起病例。（海峡时报档案照，谷歌地图） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）我国今天（8月1日）新增10个冠病感染群，义顺社区医院共有四起确诊病例，西雅万礼（Westlite Mandai）客工宿舍则有五起病例。 这是过去一周内出现的第二个客工宿舍感染群。另一个感染群在西雅杜松（Westlite Juniper）客工宿舍，目前累计15起病例。 其余八个新感染群以病例编号命名，病例数量介于三至六起。由于卫生部不再提供个别病例的详情，因此没有关于这八个感染群的细节。目前活跃感染群累计83个。 裕廊渔港和KTV夜店这两大感染群的新增病例已逐渐趋缓。渔港感染群今天再添18起病例，总计1045起。夜店感染群则没有新病例，累计251人。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 感染群 义顺社区医院 西雅万礼客工宿舍 周一可关注股票 IHS Markit：新加坡制造业7月份PMI升至56.3