新增10个冠病感染群 包括义顺社区医院和西雅万礼客工宿舍

（早报讯）我国今天（8月1日）新增10个冠病感染群，义顺社区医院共有四起确诊病例，西雅万礼（Westlite Mandai）客工宿舍则有五起病例。

这是过去一周内出现的第二个客工宿舍感染群。另一个感染群在西雅杜松（Westlite Juniper）客工宿舍，目前累计15起病例。

其余八个新感染群以病例编号命名，病例数量介于三至六起。由于卫生部不再提供个别病例的详情，因此没有关于这八个感染群的细节。目前活跃感染群累计83个。

裕廊渔港和KTV夜店这两大感染群的新增病例已逐渐趋缓。渔港感染群今天再添18起病例，总计1045起。夜店感染群则没有新病例，累计251人。