（早报讯）美国三大股指上周五回跌，跌幅介于0.42％至0.71％。

新加坡海峡时报指数获得企业盈利消息支持，上周五闭市报3166.94点，全周取得0.31％涨幅。

周一（8月2日）值得关注的个股：

*新加坡报业控股（SPH）和新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）周一开盘前要求暂停交易，将发布文告。

集团在5月6日宣布战略重组计划，将媒体业务分拆转为担保有限公司（Company limited by guarantee, CLG），预计在8月至9月间召开特别股东大会。若获得股东支持，重组计划将从9月起进行，预期12月完成。

另外，吉宝企业（Keppel Corp）和吉宝房地产信托（Keppel REIT）同样在周一开盘前要求暂停交易，将发布文告。

*胜科工业（Sembcorp Industries）预期今年上半年蒙受来自中国合资公司总值2亿1200万元折损。

集团今早开市前针对截至6月底未经审核的上半年业绩报告发布盈利预警，披露折损是来自持有49%股权中国合资公司的重庆松藻电力有限公司。

尽管如此，集团预期上半年净利表现保持正面。集团会在8月6日公布上半年业绩。

*大东方控股（Great Eastern Holdings）第二季净利同比下跌22％至2亿3230万元，上半年净利则同比增加102％至6亿6990万元。集团将派发中期股息每股10分，在8月31日派息。

*Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）上半年每单位派息报2.63便士，比预期高8.7％。

*厨房文化公司（Kitchen Culture）上周五向商业事务局报案，指两名前职员涉及违反薪金支付条例，涉及的款项达52万元。

*新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）周一开盘前要求暂停交易，将发布文告。

*音达信息技术（Yinda Infocomm）同医疗用品创投基金TriVentures Capital签署不具约束力的合作谅解备忘录。两家公司将向各自的客户推荐对方的服务和技术，以及在各自的项目里容纳对方的服务和技术。

*停牌中的维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）获得新交所原则上同意恢复交易，但还未确定恢复交易的日期。