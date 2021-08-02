新加坡报业控股重组第二步 吉宝企业提出收购非媒体业务

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）宣布业务重组的第二步，吉宝企业（Keppel Corp）计划全面收购重组后的新加坡报业控股，将它私有化。

两家公司周一早上发布联合文告宣布这个消息，献议总价值为34亿元，每股收购价2.099元。

报业控股5月宣布剥离媒体业务的计划，若获得股东通过这项重组计划，届时将不再受《报章与印刷馆法》的约束。

根据收购献议，报业控股股东每持有一股报业控股股票，将收到0. 668元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0. 782股报业控股房地产信托（SPH REIT）单位的股票分配（distribution in specie）。

2.099元的收购价格比报业控股3月30日宣布业务战略检讨前的股价1.50元高出39.9%，比7月30日的最后交易价1.88元高11.6%，比三个月交易量加权平均价1.729元高21.4%。它相等于报业控股每股净资产值（NAV）。

报业控股集团执行总裁伍逸松说：“这是多个月来战略检讨的成果。我们先进行媒体业务重组，确保媒体业务有可持续的未来，并把媒体业务的亏损从集团剥离出来。下一步是全面检讨如何为股东释放和最大化价值。”

“吉宝企业的献议让股东有机会实现报业控股股票的价值，比战略检讨宣布前的最后价格高39.9%。”

报业控股在文告中指出，董事会认为整个公司私有化是较好的方案，为所有股东获得更好的价值。此外，这也避免了公司的优质资产被选择性收购，导致集团继续承担债务，并有风险无法脱售剩余资产。

报业控股分两阶段寻求以及评估献议，获得了数份献议，并根据价格、条款、融资能力、监管批准、交易架构和执行风险这些因素进行评估。最终吉宝企业的献议被选中。

根据联合文告，吉宝承诺把投资组合的焦点放在综合业务上，为可持续城市化提供全面方案，资产管理部门来为集团增长提供资金，并提供资产循环的平台。这项收购预计会加快吉宝2030愿景的发展策略。

这项收购献议的前提是，报业控股媒体业务成功重组，接着要获得两家集团股东批准。媒体业务重组的特别股东大会预计在8月或9月举行，如获得通过，报业控股私有化则预计在不久后完成。

报业控股将委任独立财务顾问评估这项献议。