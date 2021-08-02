吉宝企业提出22亿元收购报业控股非媒体业务

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corporation）提出以22亿元收购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务，进军特定用途学生宿舍（PBSA）领域。

在协议下，吉宝将支付现金10亿8000万元及相当于11亿5600万元的吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位。报业控股也将向股东派发总值11亿5300万元的报业控股房地产信托（SPH REIT）单位。这意味着报业控股股东总共将从交易获得34亿元。

吉宝企业今早（8月2日）发布文告宣布，通过子公司Keppel Pegasus献议全面收购剥离媒体业务后的新加坡报业控股所有股权，之后计划将后者除牌及私有化。

吉宝企业总裁卢振华在文告中说：“这项收购将让我们进一步发掘吉宝企业和报业控股之间的协同效益，同时进军增长快速的特定用途学生宿舍，并加速在疗养院业务的扩张。”

他说：“协议收购新加坡报业控股跟吉宝企业的2030年愿景，通过内部及外部增长将业务发展成为可持续城市化方案提供者的目标非常一致。收购报业控股的非媒体业务是个罕有的机会，它跟吉宝的商业与增长策略相符合。吉宝的商业模式和专注领域让我们处于特殊位置，可提升及释放报业控股资产的价值。”

卢振华指出，两家公司在其他业务包括第一通（M1）和Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）以及仁定巷（Genting Lane）的数据中心项目已是紧密的合作伙伴。

吉宝企业指出，协议收购将为集团盈利带来增值效应，假设协议形式上从今年1月1日生效，2021上半年每股净利将从16.5分增至17.5分。