出现四起病例 义顺社区医院D98病房隔离所有病患 暂停探访

（早报讯）新增的义顺社区医院感染群，一名病患于7月30日出现症状，检测结果呈阳性后，该病房里的其他病患也进行检测，发现另外有三名无症状病患。对工作人员的检测目前还在进行当中，但至今并没有发现任何病例。

根据卫生部昨晚发布的文告，我国昨天（8月1日）新增10个冠病感染群，其中包括出现四起确诊病例的义顺社区医院。

义顺社区医院昨晚通过面簿贴文指出，住在D98病房的一名患者于上个星期五（7月30日）出现症状并进行了检测，结果呈阳性后立即被转移到冠病病房。

“我们也很快对D98病房的所有病人，以及在那里工作的工作人员进行了检测。检测结果显示，同一病房内出现检测结果呈阳性的另外三名无症状病患，也都被转移到冠病病房。”

通过接触追踪确定的工作人员目前还在进行检测，但他们至今的检测结果都呈阴性。

该病房的所有病患如今都在隔离当中，医院将会密切关注他们的健康状况。“我们还会对病房的病患以及工作人员进行定期的检测，这样我们就可以快速找出新的病例。”

接触追踪工作也还在进行当中，以找出过去两个星期内到过该病房的工作人员和访客，医院将与卫生部分享这些信息。

义顺社区医院也将加强安全管理措施，其中包括限制和严密监控出入该病房的工作人员，并停止了探视。医院将会为受影响的病人做好安排，让与他们能够与家人保持联系。

另外，所有在病房工作的员工都将穿戴全套个人防护装备，以更好地保护自己与病患。

受影响的医院区域都已进行了深度清洗，也将定期进行彻底消毒。

“医院正密切关注情况，我们的工作人员都在努力工作，以确保我们继续为病患提供临床服务。我们寻求病患以及访客的谅解，也感谢大家在这段困难时期的支持。”