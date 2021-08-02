新加坡乒乓女团击败法国 明天挑战中国队

（早报讯）新加坡乒乓女团今天（2日）展开东京奥运会团体赛征途，在16强赛中，她们以总比分3比0击败法国队。

首先出场的是女双，于梦雨搭档林叶出击，对垒法国袁佳楠与史蒂芬妮·洛伊莱的组合。最终比分为11比6、11比5、13比11，为新加坡先声夺人。

第二场比赛，新加坡乒乓一姐冯天薇碰上今天过17岁生日的法国小将普里蒂卡·帕瓦德，遇到了挑战。

首局冯天薇一度8比4领先，但牛犊不怕虎，普里蒂卡成功以11比8翻盘。次局冯天薇失误增多，普里蒂卡采取主动，成功以11比6再下一城。

被逼到墙角，冯天薇第三局采取猛烈攻势，建立起7比0的优势，接着以11比4胜出。第四局，对手攻势凌厉，在3比5落后时，新加坡女团教练郝安林叫了暂停，冯天薇马上稳住阵脚以11比8将大比分扳为2比2。

决胜局，冯天薇延续前两局的气势，一路势如破竹，最终以11比3完成逆转。

本届奥运闯入女单四强的于梦雨接着出场对决法国老将袁佳楠。两人迅速进入状态，展开对攻，第一局于梦雨技胜一筹，11比8拿下。第二局袁佳楠加大进攻力度，但于梦雨紧咬不放，追至7比8，法国叫暂停，袁佳楠连得三分收下这一局，大比分1比1。

接下来两局，于梦雨成功以11比5、11比8赢得比赛，助新加坡以总成绩3比0完胜对手。

新加坡女团将在明天下午的女团复赛对垒夺冠大热中国队。