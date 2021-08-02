为了员工和熟客 少数崇文巴刹与熟食中心摊贩准备明天先营业

（早报讯）崇文巴刹与熟食中心明天（8月3日）重开，数名摊贩进行隔离之后今早重返档口进行清洗。虽然预计生意将不及往日，但有少数摊贩还是为了熟客决定明天开档做生意。

出现数起冠病确诊病例的崇文巴刹与熟食中心从7月18日起关闭两周进行消毒与清洗，所有在那里工作的员工也必须接受隔离。

今天早上（8月2日）11时左右，有十多个熟食中心及湿巴刹摊位的摊主，回到位于宏茂桥10道的这座巴刹与熟食中心进行清洗。

经营两家饮料摊位有30多年的李暹福（56岁），昨天刚完成了九天的隔离，自己聘请的七名员工也分别在家中和酒店里隔离十天左右。

虽然清楚熟食中心出现确诊病例并关闭清洗之后，很多顾客可能会因为心存顾虑而不敢前来，但是李暹福还是决定，两个饮料摊位从明天起照常营业。

他说：“在隔离的这段期间我会照给员工们薪水，所以如果我不开门做生意，又要支付员工薪水，那负担会更重，肯定吃不消。开门营业至少可以承担一部分的员工薪水。”

李暹福说，有一些熟食摊位选择过几周后再营业，如一家卖肉骨茶的摊位，之前禁堂食时生意就不好，如今禁堂食又出现了数起确诊病例，因此觉得这会大大影响生意。

今早也回到巴刹摊位进行清洁与消毒工作的鱼贩陈来春（64岁）受访时透露，明天将会开始营业。

他说：“我是担心生意会受影响，但是我有很多忠实顾客不停问我几时开档，说家里的鱼都吃完了。也有很多年长顾客的孩子不让他们出门，所以就打电话给我预定一些海鲜并让提供外送服务。”

因此，陈来春明天还是会如同往日一样，到圣诺哥渔港采购新鲜的海鲜。不过，因为生意预计会受到影响，自己只会采购以往一半的海鲜。

他说：“我算是少数决定明天开始营业的摊贩，很多其他的摊贩目前还在观望，多数打算一个星期后才开档。我是为了忠实顾客才打算开档的，我觉得我必需对他们负责，赚不赚钱目前不重要。”