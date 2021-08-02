即日起无需预约即可接种莫德纳疫苗

（早报讯）即日起，公众无需预约就可以接种莫德纳疫苗。

卫生部今天（8月2日）发文告说，这将为公众接种疫苗提供便利。所有18岁及以上、未接种第一剂冠病疫苗的公民、永久居民和长期证件持有者，可直接到11间提供莫德纳疫苗的社区接种中心接受注射。

这11间接种中心是：

波那维斯达民众俱乐部Buona Vista Community Club

丰加北民众俱乐部Hong Kah North Community Club

哥本峇鲁民众俱乐部Kebun Baru Community Club

哥南亚逸民众俱乐部Kolam Ayer Community Club

马西岭民众俱乐部Marsiling Community Club

波东巴西民众俱乐部Potong Pasir Community Club

榜鹅21民众俱乐部Punggol 21 Community Club

拉丁马士民众俱乐部Radin Mas Community Club

淡滨尼东民众俱乐部Tampines East Community Club

兀兰民众俱乐部Woodlands Community Club

油池民众俱乐部Yew Tee Community Club

全国疫苗接种计划目前取得良好进展。截至上周六（7月31日），约430万人已接种至少一剂疫苗。其中约330万人也已完成两剂疫苗接种，占新加坡居民人口的约61％。

60岁及以上年长者中，83％已接种至少一剂疫苗或预约接种，45岁至59岁者达88％，40岁至44岁者达到87％，12岁至39岁者达83％。

卫生部说，接种疫苗是与冠病战斗中的重要环节。只有在所有人共同推高接种率后，才能感受到疫苗让新加坡安全重开的作用。当局吁请符合条件者接种疫苗。

欲预约接种时间，可上www.vaccine.gov.sg。