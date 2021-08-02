即日起无需预约即可接种莫德纳疫苗

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年8月2日 3:09 PM

更新 / 2021年8月2日 3:22 PM

公众即日起无需预约就可以接种莫德纳疫苗。（法新社）
公众即日起无需预约就可以接种莫德纳疫苗。（法新社）

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（早报讯）即日起，公众无需预约就可以接种莫德纳疫苗。

卫生部今天（8月2日）发文告说，这将为公众接种疫苗提供便利。所有18岁及以上、未接种第一剂冠病疫苗的公民、永久居民和长期证件持有者，可直接到11间提供莫德纳疫苗的社区接种中心接受注射。

这11间接种中心是：

  • 波那维斯达民众俱乐部Buona Vista Community Club
  • 丰加北民众俱乐部Hong Kah North Community Club
  • 哥本峇鲁民众俱乐部Kebun Baru Community Club
  • 哥南亚逸民众俱乐部Kolam Ayer Community Club
  • 马西岭民众俱乐部Marsiling Community Club
  • 波东巴西民众俱乐部Potong Pasir Community Club
  • 榜鹅21民众俱乐部Punggol 21 Community Club
  • 拉丁马士民众俱乐部Radin Mas Community Club
  • 淡滨尼东民众俱乐部Tampines East Community Club
  • 兀兰民众俱乐部Woodlands Community Club
  • 油池民众俱乐部Yew Tee Community Club

全国疫苗接种计划目前取得良好进展。截至上周六（7月31日），约430万人已接种至少一剂疫苗。其中约330万人也已完成两剂疫苗接种，占新加坡居民人口的约61％。

60岁及以上年长者中，83％已接种至少一剂疫苗或预约接种，45岁至59岁者达88％，40岁至44岁者达到87％，12岁至39岁者达83％。 

卫生部说，接种疫苗是与冠病战斗中的重要环节。只有在所有人共同推高接种率后，才能感受到疫苗让新加坡安全重开的作用。当局吁请符合条件者接种疫苗。

欲预约接种时间，可上www.vaccine.gov.sg

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