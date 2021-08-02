即日起无需预约即可接种莫德纳疫苗

（早报讯）即日起，公众无需预约就可以接种莫德纳疫苗。
卫生部今天（8月2日）发文告说，这将为公众接种疫苗提供便利。所有18岁及以上、未接种第一剂冠病疫苗的公民、永久居民和长期证件持有者，可直接到11间提供莫德纳疫苗的社区接种中心接受注射。
这11间接种中心是：
- 波那维斯达民众俱乐部Buona Vista Community Club
- 丰加北民众俱乐部Hong Kah North Community Club
- 哥本峇鲁民众俱乐部Kebun Baru Community Club
- 哥南亚逸民众俱乐部Kolam Ayer Community Club
- 马西岭民众俱乐部Marsiling Community Club
- 波东巴西民众俱乐部Potong Pasir Community Club
- 榜鹅21民众俱乐部Punggol 21 Community Club
- 拉丁马士民众俱乐部Radin Mas Community Club
- 淡滨尼东民众俱乐部Tampines East Community Club
- 兀兰民众俱乐部Woodlands Community Club
- 油池民众俱乐部Yew Tee Community Club
全国疫苗接种计划目前取得良好进展。截至上周六（7月31日），约430万人已接种至少一剂疫苗。其中约330万人也已完成两剂疫苗接种，占新加坡居民人口的约61％。
60岁及以上年长者中，83％已接种至少一剂疫苗或预约接种，45岁至59岁者达88％，40岁至44岁者达到87％，12岁至39岁者达83％。
卫生部说，接种疫苗是与冠病战斗中的重要环节。只有在所有人共同推高接种率后，才能感受到疫苗让新加坡安全重开的作用。当局吁请符合条件者接种疫苗。
欲预约接种时间，可上www.vaccine.gov.sg。