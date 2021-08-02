2029年起 海外毕业牙科生须通过鉴定考试 才可申请有条件注册为牙医

（早报讯）从2029年起，所有在海外受训的牙科毕业生不论国籍，都必须强制参加并通过本地牙医鉴定考试，才可申请有条件注册为牙医在新加坡执业。

毕业自新加坡国立大学牙科学院的本地牙科生，则无须参加这项鉴定考试，可直接申请成为正式注册牙医。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（8月2日）在国会为牙医注册（修正）法案提出二读时说，日后要求海外牙科生通过鉴定考试，将确保他们的专业技术和能力达到与本地牙科生相同的高标准。

目前，除了国大牙科学院的本地毕业生，新加坡牙科理事会（简称牙理会）也承认澳大利亚、加拿大、香港、新西兰、爱尔兰、英国和美国等地的大学牙科学位，而这些海外大学也已列入牙医注册法令的附件。

许宝琨指出，所读大学获列入附件的海外牙科生，将自动符合资格参加鉴定考试。至于大学未列入附件的牙科生，则须获牙理会批准才可参加考试。

这项由国大牙科学院举办、牙理会监督的鉴定考试，旨在评估牙科生的临床知识和基础实践技能，考试范围将以国大牙科学院最后一年的考试为标准。

海外牙科生强制参加鉴定考试的新需求，将从2029年1月1日开始实施，也就是说，在这之前毕业的牙科生不受影响。牙理会下来数月将联系受影响的牙科生，确保他们了解新规定。

许宝琨透露，2008年在本地执业的1484名牙医中，有302人在海外受训，占两成左右。这个比率在2019年增至36％，相当于2475名牙医中，有900人在海外受训。

根据卫生部今天发布的文告，牙理会发现海外大学在牙科课程和临床实践方面参差不齐，因此决定修订牙医注册法令的附件，更新海外大学的牙科学位名单，以确保在本地执业的海外牙科生继续保持高素质。

附件中的海外大学和牙科学校数目将从89所减至62所，删除的学校在过去12年都未向牙理会申请注册。当局上一次修订附件是在2008年。