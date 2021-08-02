胜宝工业信托两维权股东要求举行特别股东大会 让股东批准陈伟强受委为信托独立非执行董事

（早报讯）维权股东Quarz资本管理公司（Quarz Capital Management）与Black Crane Capital致函胜宝工业信托（Sabana REIT），要求举行特别股东大会，让股东批准对冲基金创始人陈伟强受委为该信托的独立非执行董事。

Quarz与Black Crane共持有胜宝工业信托10%股权。它们在联合信函中，表示要求举办特别股东大会是要及时就他受委为董事予以“批准”（endorsement），而不要等到9个月后的常年大会才进行。

信托自6月2日起，委任陈伟强为独立非执行董事。他也担任审计委员会和提名及薪酬委员会的成员。

Quarz与Black Crane说：“我们作为独立的单位持有人，对董事会明显不愿意将陈先生的任命迅速提交给股东批准，并且持续无故推迟股东批准困惑。”

它们也指出陈伟强持有信托主要竞争对手宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）大量股权，因此可能有利益冲突和“不独立”。

信托管理公司在做出回应时，表示对任何有建设性的建议持开放态度，以及理解“并非所有的利益相关者都会同意我们所有的决定，这些决定说到底是为了所有单位持有人的利益而做出的，而不仅仅是为了特定的单位持有人。”

它表示在6月时已提供了“全面和透明的解释”，并且说明不召开特别股东大会的原因。

“我们的重点是要在2021财年上半年稳固业绩的基础上，继续实现信托下一阶段的增长，以及为所有单位持有人创造价值。”

这并不是Quarz和Black Crane第一次对陈伟强受委成为胜宝工业信托董事，提出反对。

两家公司在6月曾发出一封信函，要求召开特别股东大会，让独立单位持有人就委任陈伟强为董事进行投票表决。

它们当时还提议由自己公司的投资总监（CIO）受委为董事会成员。信托管理公司当时认为Quarz和Crane提出的理由缺乏依据，拒绝了它们的要求。