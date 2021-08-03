（早报讯）华尔街隔夜股市周一普遍收低，道琼斯工商指数和标普500指数各跌0.28％和0.18％，纳斯达克指数则横摆。

投资者静待银行业绩，使新加坡海峡时报指数昨天高开低走，全日下跌5.72点或0.18％，周一闭市报3161.22点。

周二（8月3日）值得关注个股：

*新加坡报业控股（SPH）若成功剥离媒体业务，下一步的重组计划是把剩余资产脱售给吉宝企业（Keppel Corp），并从新加坡交易所除牌，为股东提供最大的价值释放。

报业控股股东将获得每股2.099元，包括部分现金和部分房地产投资信托股权，股东可从商业和零售房地产的复苏中获益。

两家公司昨天早上发布联合文告宣布这个消息，这项交易总值34亿元。

*丰益国际（Wilmar International）周一闭市后披露，持有50%股权的印度合资公司Adani Wilmar向印度证券交易所提出首次公开售股（IPO）申请，筹资额450亿印度卢比（约880万新元）。

*把发股集资以资助收购考虑在内，腾飞瑞资（Ascendas REIT）上半年每单位派息同比增长5.4%至7.66分，可派发收入上扬18.2%至3亿1100万元，这主要是因为新收购的房地产做出贡献。

信托上半年净房地产收入上扬14.8%至4亿4560万元，总营收同比增长12.4%至5亿8600万元。

*市场需求上升，让新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）上半年净利同比增长108.2%至719万元，上半年营收同比增27.6%至4968万元。

*昨天首日交易的利安—华侨证券中国领先挂牌基金（Lion-OCBC Securities China Leaders ETF）收报2.019元，比每单位2元的认购价高0.95％，盘中最高曾触及2.029元。

*亚洲征信（Credit Bureau Asia）与越南信用评级机构FiinGroup JSC签署谅解备忘录，一同在越南设立合资企业，为金融机构、授信机构、付款服务机构等业者提供分析和数据解决方案。该股报1.30元，上涨0.78％。

*Biolidics与日本合作方Sysmex就之前的知识产权纠纷达成和解。集团去年10月向Sysmex发出索偿信，指对方未征询同意而独自申请专利权，违反了知识产权都属双方共同拥有的协议。Biolidics跌1.89％，收报0.26元。

*目前停牌的Triyards控股第四次提出申请，要求法庭批准再次延长司法管理期六个月至明年2月12日。申请定于8月11日审理。

*一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）周二开市前宣布暂停交易，稍后发布文告。