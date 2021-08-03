明起申请育儿短期住屋计划者家庭收入不得超过7000

（早报讯）受预购组屋工程延误等因素影响，更多家庭须租屋暂住，导致在育儿短期住屋计划下供租用的单位供应吃紧。为协助更多真正有需要的家庭有临时住屋，当局未来两年会在该计划下推出多800个单位供租用，同时设下家庭收入顶限，只允许家庭收入不超过7000元的符合条件者申请。

国家发展部长李智陞今天在面簿贴文，宣布有关育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）的最新调整。

建屋局是在2013年推出这项计划，让符合条件的首次购屋家庭在等待新组屋竣工期间，以低于市价的租金暂时向建屋局租房子住，至今已有超过3000户家庭受惠。

然而，自去年起，由于预购组屋工程延期，在等待新组屋建成期间，须暂时租屋的家庭数量显著上升，在这项计划下提出的申请数量几乎从前年的1370份倍增至去年的2350份。

为了更好地协助受预购组屋工程延误影响的家庭，当局未来两年会在PPHS下推出多800个组屋单位，其中约200个将在下一季开始逐步供申请。最迟两年后，这类组屋数量将增至1640个。

此外，为了更好地确保真正有需要的家庭能受惠于PPHS，当局将调整申请条例，所有调整明天生效。除了设下家庭收入顶限，当局也会让育有18岁及以下孩子，包括妻子已怀孕的夫妻在该计划下优先选择租屋处。

另外，虽然去年在PPHS下提出申请的家庭显著上升，但有约一半受邀选择租屋单位的申请者最终没有行动。当局决定从明天起，所有在PPHS下两度受邀选择租屋单位、但都没有做出选择的申请者，未来一年都不能申请这类组屋。一年等候期从第二次没有做出选择的那天算起。

当局也将把目前每月开放申请的PPHS，改成每隔两个月开放申请，以将这期间的房源集中在一起，让申请者有更多选项，下一轮申请将于10月进行。

建屋局将密切关注供需情况，会在必要时针对PPHS条例进行调整。