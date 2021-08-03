发生立化命案后媒体无法进入校园也给予师生空间

（早报讯）立化中学发生命案后，媒体无法进入校园。为了防止给师生带来更多压力，媒体也没有强迫这些师生受访或拍摄任何会透露身份的照片或视频。

事发当天，不少媒体聚集校门外，一些学生事后对于自己被媒体骚扰而上网表达不满。

卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞今天（8月3日）在国会答复议员何廷儒（盛港集选区）有关媒体报道指导原则的口头询问时强调，每当发生创伤性事件，师生自然会受影响，维护他们的感受至关重要。

不过她也理解公众对这起事件的高度关注与关心，媒体肩负重要责任确保报道准确，因为这能防止公众恐慌或假新闻的散播。拉哈尤也说，她和教育部长陈振声一样，认为媒体在报道这起事件时体现了敏感与克制。

她进一步解释，事发当天，媒体无法进入校园，也没有强迫他们受访，当局也鼓励媒体给予他们空间。另外，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道任何未满18岁目击者或可能参与法庭程序者的身份，否则当事人可采取法律途径。

拉哈尤也说，校门外属于公共空间，媒体也没有触犯任何公共安全条例，因此当局无法驱赶他们。她也提醒，除了媒体以外，不少公众也聚集校外关注这起事件。

“我知道这给师生造成痛苦……在此我想再次呼吁媒体以及出于好意到现场的公众，在这种情况下应给予师生他们所需的空间。”

拉哈尤也说，当局会继续与媒体密切合作，确保媒体在发生这种悲剧时能够做好自己的工作，同时顾虑到相关人员的感受。