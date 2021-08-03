过去11天激增74个冠病新感染群 受访专家强调疫苗接种的重要

（早报讯）本地过去11天每天都出现新的冠病感染群，一共激增了74个，其中有五天还各增加10个新感染群。不过，受访传染病专家对此不太担心，认为只要冠病疫苗接种率高，公众若染疫也大多只会出现轻微症状，甚至毫无症状，因此提高疫苗接种率还是当务之急。

根据卫生部昨晚发的文告，我国昨天继前天后又增加10个感染群，活跃感染群累计93个。这些感染群都以病例编号命名，其中最大的新感染群有17起病例，其余则是只有三至五起病例组成的小型感染群。

自7月23日以来，本地每天都出现新的感染群，过去11天一共增加了74个，其中有五天还各增加10个，这些感染群个别都只有几个病例；在这期间，有14个感染群因为过去28天两轮病毒潜伏期未出现新病例，而脱离感染群名单。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时说，虽然感染群激增可能导致社会恐慌，让公众觉得目前的疫情情况仍非常严峻，但其实最近几周出现的确诊病例中，绝大多数实际上并没有出现严重症状。

“随着越来越多人接种疫苗，每天的病例数和感染群数量就不再那么重要了……这些病患中，绝大多数会没有症状或症状非常轻微，以至于他们可能都不知道自己被感染了。”

因此，张毅颖认为，我们目前应该把重点转向那些需要住院，特别是需要输氧或入住加护病房的确诊病例。

他也提到，目前须关注的是冠病是否在年长者经常到访的地点传播，或是否影响患有其他疾病的年长者居住的疗养院。“这些是我们要避免出现大规模感染群的场所，因为对于年长者而言，染病和出现并发症的风险要高得多。”

他说，由于德尔塔（Delta）变种病毒传播力更强，病毒总有可能继续在社区中传播，特别是在人群密集和口罩佩戴不当的环境中。

“这就是为什么尽管新加坡的疫苗接种率高，但还仍未放宽许多限制和公共卫生措施，包括戴口罩和社交活动的人数限制。在我们开始放宽措施之前，我们还是须要采取必要的防范措施，以保护未接种疫苗的人。”

来自同一学院的全球卫生方案主任林方源副教授受访时也指出，随着当局扩大检测范围并进行更频繁的检测工作，新的感染群自然会持续出现。

因此，他认为，目前的当务之急还是提高疫苗接种率。“如果大多数的人都接种了疫苗，那‘检测、追踪、接种’策略就可以得到完善，不再需要那么多检测和追踪了。”