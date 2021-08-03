裕廊渔港仅约三成鱼商恢复营业 批发价涨多达15％

（早报讯）裕廊渔港昨晚在更严谨的防疫措施下，恢复批发生意和运作。受访鱼商反映，新流程拖慢了取货过程，一些渔获甚至到逼近收档时间才抵达档口售卖。另外，由于不少员工仍在隔离，只有约三成鱼商营业，加上他们减少进货，使批发价上涨了多达15％。

新加坡鱼商总会主席洪维恩受访时说，今早（8月3日）生意平平，买家估计少了一半。鱼商总会将继续和新加坡食品局沟通，改善流程。他也透露，有关当局将为经常来新的外籍船员接种冠病疫苗。

他说：“防疫终究要大家配合，戴好口罩，不要乱抽烟，希望渔港不会再有事情发生。”

新加坡鱼商总会副主席林伟健说，批发市场运作相当顺利，市场一分为二，一区戴红色手环，一区戴蓝色手环，买家通过检测进场时则会戴上黄色手环。渔港今早只有约三成的鱼商开档做生意。

他所经营的强发海产今天进了相等于平时约六七成的渔获，顾客也比平时少了四成左右。他说：“有些鱼贩也还在隔离，或是员工还没结束隔离，人手不足，因此没有开档。”

林伟健提到，渔港的渔获供应整体减少，他因此将批发价提高约5％至10％，以稍微弥补顾客减少的损失。

船只排队卸货渔获迟了约一小时才送到档口

问及更严格的措施如何影响鱼商的运作流程，林伟健透露，他的渔船分别在昨晚10时左右和凌晨约12时40分抵达，和平时差不多。但现在的卸货工作都由指定的叉车人员负责，船只都得排队卸货。“现场只有三辆叉车，我的第二艘船抵达时，前方刚好有另一艘船还没卸货，因此等了一个多小时才排到。”

他担心，目前渔港鱼商未全面复工就已出现以上情况，当所有鱼商都开工后，情况会更乱。“多数员工这个星期就会完成隔离，下个周末才是真正的考验。希望当局能在卸货高峰期增派更多叉车和人手。”

另一名郭姓鱼商也提到，由于渔船要排队卸货，他的第一批货到凌晨2时左右才抵达档口，比平时晚了一个小时。最迟的一批货凌晨4时许才抵达档口。

“顾客都呱呱叫，说浪费时间，有些顾客等不及，转到其他档口买货，我因此流失了三成的生意。渔获很迟才送到档口，也导致其中20％的货卖不出。”

他说，凌晨1时至5时是顾客和鱼商买卖的主要时段，大家都在和时间赛跑。“下个星期的情况肯定更糟，说不定天亮了，渔获都还没卸完。”

郭姓鱼贩也指出，另一个问题是负责卸货的叉车人员都不是自己的员工，鱼商不知道该怎么正确归还鱼桶，目前只能放在摊位前。

另一名郑姓鱼商指出，以往从一艘船卸货到把鱼送到摊位，需要约一个小时，现在则要耗时两三个小时。“我今天进了20多桶渔货，但因为太晚送到摊位，只卖出一半的货。留到明天再卖，价格就跌了。”

他透露，今天渔获供应比较少，加上过去两周因为渔港关闭没有生意可做，为弥补一些损失，一些渔获的批发价调高了约15％。

他也提到，现在巴刹鱼贩也担心巴刹随时因出现确诊病例而关闭，购买的货也平均少一半。

鱼商建议卸货后直接在叉车上消毒

洪维恩指出，现在渔船用吊车卸货后，叉车会把货送去消毒，再送往指定地方，让鱼商和员工领货。为节省时间，他们已建议在卸货后直接在叉车上消毒，以节省其中一个步骤。鱼商希望当局能为买家开放更多出入口，方便进出。

目前，批发市场只有一个出口和一个入口处是开通给买家。