芳林和崇文小贩中心重开 人气冷过天气

（早报讯）芳林巴刹与熟食中心等食肆受裕廊渔港感染群影响出现确诊病例，关闭两周后今天（8月3日）复业。

位于芳林二楼的亚肥鱼圆面摊主林亚妹（57岁）前两日清洗档口，今天开始营业。她说，生意从去年员工居家办公后就大减一半，没有起色。如今这里出现确诊病例关闭两周，除了损失至少五千元的收入，料日后的生意会更难做。她说，人们还是会害怕光顾这里，今早的生意惨淡，只有些许熟客。为了避免浪费，她已经减少订购食材的数量。

在二楼角落头经营新式印度餐摊位的赵子龙（56岁）说，他突然收到关闭的通知，两周至少损失数千元的食材和收入，还需额外支付居家隔离时上网购买必需品的费用。如今重新营业，他担心临近的出入口被封会打击生意。

“虽然已经到了午餐时间但和两周前相比人流明显减少，我们只能靠熟客补贴一点收入。”他日前到社会服务中心申请经济补贴，但过程十分繁琐，他担心老一辈的小贩不能够应付。

昨晚下了一场大雨后，今早天气凉爽，但小贩中心的人气比天气还要冷，只有稀稀落落的顾客。

住在碧山的刘子义（23岁，学生）得知这里今天重开，特意从住家前来打包福建面，没想到摊位继续关闭，扑了个空。他说，不会因为这里曾出现确诊病例而担心。

也是芳林巴刹商联会会长的香记肉粽摊老板林辰忠就说，这里已经全面消毒清洗，呼吁食客放心光顾。他有信心，随着更多摊位复业，这里的客流量会逐渐增加。

宏茂桥10巷的崇文巴刹与熟食中心同样在关闭两周后今天复业。

巴刹被围了起来，只留有一个出入口，并有工作人员检查公众是否扫描Safe Entry。

记者早上走访时，多数摊位还是关闭，只有七间开门营业。

售卖饮料的何英成（78岁）感叹，到早上9点才只有两三名熟客光顾。平时每天的生意都有300多元，接下来几天却可能每天连一百元都不到。

“周围那么多染病的人，大家都会怕。而且这里全部围起来，人们觉得进出不方便所以很少顾客。

和父亲经营“鱼王子”海鲜摊位的陈福凯（26岁）说，巴刹里其他海鲜摊位都有摊主或助手染病，所以还在隔离。他们检测结果没事，所以今天可以营业。尽管只有他们一间摊位售卖海鲜，但早上的生意还是只有平时的一半。他说，接下来料会有更多顾客回流，所以已经把海鲜货补足。

住在附近的居民王玉燕（65岁）以前经常来这里买菜和打包早餐，关闭时她只能去到更远的巴刹买菜，需额外步行15分钟，十分不方便。如今巴刹和熟食中心复业，她又可以回来购买。但她刚刚在进来需要扫描Safe Entry时发现忘记带携手防疫器，只能托工作人员帮忙她使用手机登入。她说，目前还不太习惯，但是为了安全还是小心为上比较好。